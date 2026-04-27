気軽に登れる山=低山には心動かされる魅力が満載。

映画「キングダム・シリーズ」で勇猛な将軍「蒙武」役を演じる俳優・平山祐介さんが今回登った山は、大阪府柏原市の高尾山（たかおやま）。生駒山地の最南端に位置する山で、標高278ｍの低山ながら山頂からの見晴らしの良さには定評がある。

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柏原市は国内有数の葡萄の名産地。傾斜地に作られた葡萄畑の麓にそって、登山口へと向かう道は続いている。

やがて見えてきたのは「鐸比古鐸比賣神社（ぬでひこぬでひめじんじゃ）」。創建西暦105年の古社で、夫婦神であるこの二柱を祀っているのは全国でも二社だけという、かなり珍しい神社だ。こちらで登山の安全祈願を済ませ、いざ登山口へ。

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よく整備されて歩きやすい登山道を進むとすぐに分岐点に。今回は「たにごえの道」を通って山頂を目指す。ほんの少し進むと、人の背丈ほどの岩が大小二つ並ぶ「夫婦岩」が目に入る。先ほど参拝した麓の神社の真上に位置し、主祭神である鐸比古・鐸比賣が寄り添っている姿になぞらえているらしい。すでにここから眺めも相当素晴らしい。まるで眼下の街を二人の神様が見守っているようにも見える。

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少し下って谷にかかる橋を越えてしばらく行くと「水仙郷」に差しかかる。市民団体によって植栽・管理されている数万株におよぶ水仙の群生が春の訪れを告げてくれる。無骨な役柄を演じることが多いイケオジ俳優の頬も思わず緩んでしまうのだった。

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再びゆるやかな登りが始まると道なりにいくつもの古墳が現れる。実は柏原市の東部一帯には日本最大規模の古墳群があり、この高尾山の山腹にも古墳時代中期から後期にかけて造られたとされる円墳の横穴式石室の跡が数多く残されているのである。近畿地方を中心にヤマト王権が各地の豪族を従えていた時代に思いを馳せる平山さんであった。

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ここまで穏やかな登山が続いた高尾山、最後に現れたのは急斜面をロープ伝いに登る連続した岩場。そしてたどり着いたのが幾多の巨岩で構成された山頂。これでもかというくらい低山の魅力を満載した高尾山の頂から見えたのは…午後の光に包まれた大阪平野を一望する絶景。まさか278ｍの低山でここまでの景色に出会えるとは予想していなかった平山さん、口からは出た第一声は唸り声！

そして、お待ちかねの「頂きメシ」の時間だ！

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今回の「頂きメシ」は高尾山の麓に店を構える「30年越しの弁当屋」の弁当、その名も「PMスペシャル」。元警察官の店主が警察署の当直勤務の警官向けに裏メニューとして考案したもの。揚げ物満載のガッツリ系で山登りで消費したカロリーを補うのには最適だ。

『うまい！』平山祐介恒例の「頂きメシの叫び」が高尾山に響き渡るのだった！

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