ラ・リーガ 25/26の第32節 ビリャレアルとセルタの試合が、4月27日04:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、ウーゴ・アルバレス（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ビリャレアルのジェラール・モレノ（FW）がPKを決めてビリャレアルが先制。

さらに29分ビリャレアルが追加点。アルフォンソ・ペドラサ（FW）のアシストからニコラス・ペペ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルタは後半の頭から選手交代。パブロ・ドゥラン（FW）からフェラン・ジュルガ（FW）に交代した。

73分、セルタのボルハ・イグレシアス（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ビリャレアルが2-1で勝利した。

なお、ビリャレアルは18分にアルフォンソ・ペドラサ（FW）、42分にニコラス・ペペ（FW）、70分にパプ・ゲイ（MF）に、またセルタは14分にマルコス・アロンソ（DF）、29分にアンドレイ・ラドゥ（GK）、45+3分にパブロ・ドゥラン（FW）、74分にボルハ・イグレシアス（FW）、90+4分にイライクス・モリバ（MF）、95分にイアゴ・アスパス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 06:20:18 更新