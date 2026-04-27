【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】反則スロー→僅か4タッチで劇的ボレー（実際の様子）

スタッド・ランスのFWディアラが放った、一瞬の隙を突く衝撃的なダイレクトボレーが大きな話題となっている。相手のミスからわずか4タッチでネットを揺らした電光石火の攻撃に、スタジアムは歓喜の渦に包まれた。

4月25日、スタッド・ランスはホームでナンシーと対戦。均衡が破れたのは開始早々の8分だった。 敵陣左サイドでナンシーが試みたスローインが、まさかのファウルスローに。判定によってスタッド・ランス側のスローインに変わると、ここからドラマが始まった。

スローインからボールを受けたMFザビ・グーが3タッチで、ゴール前へ鋭いクロスを供給すると、ファーサイドに走り込み完全にフリーとなったディアラが反応した。高く上がった浮き球を右足でダイレクトで合わせると、シュートは豪快にゴールネットを突き刺した。スローインの開始からわずか4タッチで完結させた完璧な連携に、実況の小松正英氏も思わず「ディアラーー！！」と、声を張り上げた。

この劇的な先制弾に、SNS上のファンも即座に反応。「きたーーー！ナイスボレー」「どフリーだったねディアラ」と興奮気味のコメントが相次いだ。

日本代表の中村敬斗や関根大輝の同僚でもあるディアラは、これが今季3点目。一瞬のチャンスを逃さない決定力と、難しいボールを叩き込んだ卓越した技術を見せつけた。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）