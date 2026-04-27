相手のファウルスローから“僅か4タッチで”劇的ゴラッソ！ 中村敬斗の同僚が放った衝撃ボレーにスタジアム沸騰
【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）
スタッド・ランスのFWディアラが放った、一瞬の隙を突く衝撃的なダイレクトボレーが大きな話題となっている。相手のミスからわずか4タッチでネットを揺らした電光石火の攻撃に、スタジアムは歓喜の渦に包まれた。
4月25日、スタッド・ランスはホームでナンシーと対戦。均衡が破れたのは開始早々の8分だった。 敵陣左サイドでナンシーが試みたスローインが、まさかのファウルスローに。判定によってスタッド・ランス側のスローインに変わると、ここからドラマが始まった。
スローインからボールを受けたMFザビ・グーが3タッチで、ゴール前へ鋭いクロスを供給すると、ファーサイドに走り込み完全にフリーとなったディアラが反応した。高く上がった浮き球を右足でダイレクトで合わせると、シュートは豪快にゴールネットを突き刺した。スローインの開始からわずか4タッチで完結させた完璧な連携に、実況の小松正英氏も思わず「ディアラーー！！」と、声を張り上げた。
この劇的な先制弾に、SNS上のファンも即座に反応。「きたーーー！ナイスボレー」「どフリーだったねディアラ」と興奮気味のコメントが相次いだ。
日本代表の中村敬斗や関根大輝の同僚でもあるディアラは、これが今季3点目。一瞬のチャンスを逃さない決定力と、難しいボールを叩き込んだ卓越した技術を見せつけた。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）