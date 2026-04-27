赤の他人なのに“娘”扱い！？ バス停で巻き込まれた理不尽すぎる騒動

なぜかトラブルに巻き込まれやすい人、いませんか？

今回ご紹介するのは、筆者が雨の日のバス停で遭遇した、カップル・タクシー運転手・そして見知らぬおじいさんが入り乱れた予想外な展開の出来事。気づけば“娘”扱いされていた筆者が、理不尽な状況に対してはっきりと線引きをしたエピソードです。

なぜか巻き込まれる体質の私

筆者は、昔からなぜかトラブルに巻き込まれやすいタイプです。

銀行で母を待っていただけなのに、突然「電気を使いすぎている」と見知らぬ人に怒られるなど、友人からは「一緒にいたら絶対何か起きる」と言われるほど。

母にも「なんでそんなことばっかり起きるん？」と驚かれるほど、私にとっては日常茶飯事でした。

そんな私が、またもや巻き込まれたのが、ある雨の日の出来事です。

バス停で始まった、静かな時間と違和感

その日、私は雨を避けながらバス停で待っていました。

後からやってきたのは、栄養ドリンクを手にしたおじいさん。

特に会話もなく、雨音と車の走る音を聞きながら、なんとなく感傷的な時間を過ごしていました。

そこへ現れたのが、高校生くらいのカップル。

人目も気にせず手をつなぎ、「大好き」「俺も」と言い合いながら、周囲にアピールするような様子でした。

正直、こちらもおじいさんも興味はなく、そのまま静かに時間が過ぎていくかと思っていたのですが……。

突然始まった“謎の親子設定”

カップルがタクシーを止め、乗り込んだその直後のことでした。

なぜか、おじいさんもそのまま後ろからタクシーに乗り込もうとしたのです。

その瞬間、タクシーの運転手が慌てて叫びました。

「ちょっとちょっとちょっと！！」

状況を理解できずに見ていると、次の瞬間、運転手の視線がこちらに向きます。

「娘さん！ お父さん見とってもらわな困りますよ！ はよ降ろして！」

……え、私？

まさかの“親子認定”。

カップルからも「はよ降ろして！」と急かされ、完全に巻き込まれた状態に。