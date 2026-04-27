「もう無敵感が強い」「別格の出来だな」なんと３得点に関与！25歳日本人MF、ドイツ王者との一戦で圧巻プレー連発に称賛止まず！「存在感ヤバすぎ」「評価爆上がり」

「もう無敵感が強い」「別格の出来だな」なんと３得点に関与！25歳日本人MF、ドイツ王者との一戦で圧巻プレー連発に称賛止まず！「存在感ヤバすぎ」「評価爆上がり」