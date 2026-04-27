「もう無敵感が強い」「別格の出来だな」なんと３得点に関与！25歳日本人MF、ドイツ王者との一戦で圧巻プレー連発に称賛止まず！「存在感ヤバすぎ」「評価爆上がり」
世界屈指の強豪を相手に圧巻のパフォーマンスを披露した日本代表MFへの賛辞が鳴り止まない。
４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、マインツのMF佐野海舟が王者バイエルンを相手に躍動したのだ。
15分に右サイドからクロスで先制点をアシストすると、29分にもボール奪取からの鋭い縦パスで２点目の起点に。さらに前半アディショナルタイム１分にも、前線へのダイレクトパスで３点目にも絡んでみせた。
チームは後半に一挙４点を奪われ、３−４で敗れたものの、全３得点に関与した以外にも攻守に躍動した25歳は、贔屓目なしで特大のインパクトを残した。
この試合を配信したDAZNの公式Xが、バイエルン戦のプレーをまとめた佐野のプレー集を公開すると、次のような声が上がった
「バイエルン相手にここまでやれるのは本物だな」
「日本の誇りすぎる」
「バイエルン相手にこの存在感ヤバすぎ」
「佐野海舟、回収力に加え、今年は推進力がだいぶついてきたけど。 この展開力もできるなら、もう無敵感が強い」
「プレー集で見ても別格の出来だな」
「強豪相手でも全く引けを取らないプレーに感動。これは評価爆上がりだね」
「まさに驚くべき傑出したパフォーマンスでしたね」
まさに衝撃的な活躍だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者バイエルンを相手に無双！３点に絡んだ佐野海舟の圧巻プレー集
４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、マインツのMF佐野海舟が王者バイエルンを相手に躍動したのだ。
15分に右サイドからクロスで先制点をアシストすると、29分にもボール奪取からの鋭い縦パスで２点目の起点に。さらに前半アディショナルタイム１分にも、前線へのダイレクトパスで３点目にも絡んでみせた。
この試合を配信したDAZNの公式Xが、バイエルン戦のプレーをまとめた佐野のプレー集を公開すると、次のような声が上がった
「バイエルン相手にここまでやれるのは本物だな」
「日本の誇りすぎる」
「バイエルン相手にこの存在感ヤバすぎ」
「佐野海舟、回収力に加え、今年は推進力がだいぶついてきたけど。 この展開力もできるなら、もう無敵感が強い」
「プレー集で見ても別格の出来だな」
「強豪相手でも全く引けを取らないプレーに感動。これは評価爆上がりだね」
「まさに驚くべき傑出したパフォーマンスでしたね」
まさに衝撃的な活躍だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者バイエルンを相手に無双！３点に絡んだ佐野海舟の圧巻プレー集