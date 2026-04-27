アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で起きた銃撃事件をめぐり、アメリカメディアは26日、拘束された男がトランプ政権を標的とする内容のメモを作成していたと報じました。

首都ワシントンのホテルで25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会にトランプ大統領が出席していたところ、男が会場付近で複数発砲し、当局に拘束されました。トランプ氏らは退避させられ、出席していた政権関係者含めケガはありませんでした。

複数のアメリカメディアは、拘束されたのはカリフォルニア州出身の31歳の男で、散弾銃や拳銃、複数のナイフで武装していたと伝えています。

こうした中、NBCなどは26日、男が犯行前、トランプ政権を標的とする意図を記したメモを作成し、自分の家族に送っていたと報じました。男はメモの中で両親らに対し謝罪したうえで、「政権が行ってきた全てのことを考えると怒りが込み上げてくる」などと記していたということです。

また、トランプ氏は26日、FOXの電話インタビューで、男のメモにはキリスト教徒を憎む内容などが含まれていたと明かし、「彼は非常に問題を抱えた男だった」と述べました。さらに、動機や犯行の計画について「かなり確かな情報がある」と指摘していますが、詳しい内容は明らかにしませんでした。

アメリカメディアによりますと、男は捜査当局に対し「トランプ政権の高官を撃ちたかった」と供述していて、当局が調べを進めています。