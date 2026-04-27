女優・浜木綿子といえば、どんな役とシーンが思い浮かぶだろうか？ 宝塚の可憐な娘役、背中で泣く夜の女役、夫に三くだり半を突きつける痛快な妻役、息子のために奮闘するおふくろ役、事件を解決に導くスゴ腕の監察医……。これまで、さまざまな役を演じてきた浜さんが“仕事”という舞台を降りてから、今は自分の人生というステージを謳歌している。そんな浜さんの暮らしぶりをご紹介する連載第6回です。

【写真】笑いすぎた観客が救急車で搬送!? 90歳、浜さんの「思い出の舞台」

こんにちは。浜木綿子でございます。草花が芽吹く季節は心が躍り、うれしいですね! お花は、散ることを知りながら咲くことを恐れない─、美しくて覚悟のある、大好きなことばです。

私は、木には感情があると以前から思っているのです。勝手にネ。自宅から歩いて行ける公園に、私が両手を広げても抱えきれない大きなクスノキがあります。樹齢はきっと100年以上の立派な“クス様”。舞台の初日を迎える前に必ず、そのクス様にお願いをします。

「千秋楽まで、どうぞ全員が健康で無事に幕が下りますように……」

木肌に触れていると、腕にアリが這ってきて、くすぐったい。でも我慢して、ひたすらお願いを……。すると、クス様から「ヨーシ、しかと承ったぁ!」と、声が聞こえてくるんです。本当よ!

楽屋では“ハマ薬局”に

パワーと勇気をいただいて、約1か月の公演が無事に終わると、必ずお礼に行きます。クス様は「よく頑張ったな」と、ホメてくださり、私は“役”から離れて、深い安堵感に包まれるのです。

もう1つ、私が大好きで今も元気をもらっているのがお医者さま。栄養注射を打っていただくと安心します。みなさんは「痛いからイヤ!」と思ってらっしゃるでしょ。私は舞台上で大ケガを2回していますので、その痛みに比べたら、チクッ!は平気。

母の父が医師で、幼いころから祖父が診察している姿や、母が薬の調合をする様子を見ていました。子どものころ、よくお医者さんごっこもしましたね。もちろん私は女医さん。注射を打つフリをしたり、聴診器を当てるマネをしたり。

女優になってからも、楽屋にお薬をたくさんそろえておきますと、共演者の方が「浜さん、風邪薬ください!」「お腹が痛いの〜」って、お薬を受け取りに見えましたね。さしずめ“ハマ薬局”といったところ（笑）。

振り返ってみますと、本当にたくさんのお役を務めさせていただきました。喜劇で印象深いのは『売らいでか！ ― 亭主売ります ―』という色と欲とが絡み合う舞台。私が務めた主人公が、浮気夫と鬼姑に耐えかねて、最後は夫の浮気相手に亭主を売り飛ばす、痛快な人間喜劇。'68年の初演から再演を重ねて、'17年には通算550回を超えました。絶え間なく笑いがあるお芝居で、笑いすぎた年配のお客様が座席から転げ落ちて、公演中に救急車で運ばれたことが2回ありました。

最後の場面で、銀杏の木が2本あって、その前で主人公が、こんなセリフを言います。

「この木も、メスは実をつけるけど、オスはつけへん。人間も男はアカン、女はエライなぁ!」

これにお客様は大盛り上がり。男性のお客様はショボンと、女性のお客様は「してやったり!」と拍手喝采。

カーテンコールには宝塚歌劇団の後輩18人が、私とおそろいの衣装で踊るのですが、サービス満点の舞台でしたね。

セリフで思い出深いのは、'95年から公演を重ねた『菊がさね』という演目。厳しい花柳界で、芸と恋と起業に邁進して、人間国宝にもなった“女傑中の女傑”といわれた方の自伝です。

最終幕の舞台には、宝塚と同じような大階段を作っていただき、そこに黒のお引摺り姿の芸者100人が並んで、ベートーヴェンの『第九』を合唱しました。見事でしたヨ。

その大階段の前で私は最後のセリフを……。ゆっくり、ゆっくりと言ったのを覚えています。大好きな夫で、師匠でもあった方が亡くなり、

「おまえさん!! 私はこれからも菊がさねのように一枚一枚、芸を重ねて生きていきます。あなたを思いながら……」

悲しみを抑えて、しかも強く。お客様の琴線に触れるように─。忘れられないセリフです。そんな私が、まだやってみたかった役があるのですが、それは次回にお話しいたしますね。さぁ、どんな役でしょう？ では、またネ!