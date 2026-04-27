日本の総大将マスカレードボールは惜しくも2着。ロマンチックウォリアーが早めに抜け出す展開の中、最後方から直線で一気に脚を伸ばし、ゴール前では1馬身差まで迫った。あと一歩届かなかったが、その末脚は際立っていた。鞍上のルメール騎手も「とても良い競馬をしてくれた」とその走りを讃えた。

2着 マスカレードボール

C.ルメール騎手

「惜しかったですが、とても良い競馬をしてくれました。能力も出してくれたので、今日は良かったです。ラスト300メートルはすごく良い脚を使ってくれました」

2着 マスカレードボール

手塚貴久調教師

「残念でした、もうちょっとでしたね。すごく落ち着いて走っていて、息も入っていて馬も力んでいないし、この子の良いところである折り合いも全く問題はなかったし、ジョッキーのアクションに合わせてスーっと上がっていっているところもあったので、内容としては悪くないと思っています。ここまでの過程をふまえると、今回よく走ってくれたなと思いますし、この後よくケアして、この子が日本を代表する馬になれるように、また改めて鍛え直したいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー9R・クイーンエリザベス2世カップ（G1・3歳上・芝2000m・8頭立て・1着賞金1680万香港ドル＝約3億4000万円）で、J.マクドナルド騎乗、ロマンチックウォリアー（せん8・C.シャム）が快勝した。2着に日本馬のマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）、3着にソジー（牡5・A.ファーブル）が入った。勝ちタイムは2:00.64（良）。

日本馬、J.コレット騎乗のジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）は5着、J.モレイラ騎乗のジューンテイク（牡5・栗東・武英智）は8着敗退となっている。

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クイーンエリザベス2世カップ・ロマンチックウォリアーとJ.マクドナルド騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

G1・14勝目

香港の英雄、ロマンチックウォリアーが貫禄の勝利を挙げ、マスカレードボール以下ライバルを圧倒した。道中は4番手で折り合いよく運び、直線では盤石の手応えから抜け出し。最後方から追い込んだマスカレードボールの追撃を危なげなく封じ込めた。着差以上に力の差を感じさせる内容で、これが通算23勝目、G1は14勝目。同レースは4勝目となり、改めてその強さを示した。殊勲のJ.マクドナルド騎手は「非常にタフな競馬でした。こんな馬に乗れたことは幸運で素晴らしいことです」と、パートナーへの信頼をにじませた。

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー

2着 マスカレードボール・日 C.ルメール

3着 ソジー

4着 ロイヤルチャンピオン

5着 ジョバンニ・日 J.コレット

6着 ルビーロット

7着 ナンバーズ

8着 ジューンテイク・日 J.モレイラ