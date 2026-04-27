ドライバーを「曲げずに飛ばす」コツは？ツアー優勝プロがレッスン
飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！
左胸、左腕、クラブを一体にして動かす！
真っすぐ飛ばせるインパクトの形をイメージする。フォローでもインパクトを意識したい
腰の高さでも打てれば本来のインパクトがより正確になる
ボールがどこにあっても打てる、というのが僕のショートスイングの極意です。これは仮定の話ですが、ボールが腰やヒザの高さにあっても、体のほぼ正面でとらえてスクエアなフェースの向きをキープできていれば、本来のインパクトはより正確になる。フルスイングはフェースの向きが変わるので難しくなりますが、ショートスイングならそれが可能。インパクトの形をつねにイメージして振ることがポイントです。
そのためには、左胸、左腕、クラブを一体にして動かします。この体の左サイドの一体感を高めつつ、胸をバックスイングで右に、フォローで左に回す。こうすると体とクラブの関係性が変わらず、手とクラブがつねに体の正面に収まります。
バックスイングでもフォローでもクラブは胸の正面
手を使わなければ、クラブは体（胸）のほぼ正面に収まり、フェースの向きは変わらない。フルスイングでもこの基本は同じ。
左サイドを一体にして胸を回す
構える際に「左胸、左腕、クラブ」の一体感を高める。この体の左サイドの形をキープして胸を左右に回すとシンプルな動きになる。
真っすぐ飛ばない
手先でクラブを上げたり手首をコネたりすると、フェースが真上や真下を向いてしまう。これではスクエアなインパクトにならない。
いかがでしたか？ インパクトの形をぜひ意識してみてください！
レッスン＝大岩龍一
●おおいわ・りゅういち／1997年生まれ、千葉県出身。182㎝、92㎏。25年シーズンは 、開幕から好調をキープし、2度の2位。そして11月のカシオワールドオープンで悲願のツアー初優勝を飾った。賞金ランキング5位。ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率をポイント換算した「トータルドライビング」部門は4位。フリー。
構成＝小山俊正
写真＝田中宏幸
協力＝日神グループ 平川CC