2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは25日（土）、26日（日）に各地で第12節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位徳島ヴォルティス（J2）が3位高知ユナイテッドSC（J3）に敗れ連勝は4でストップ。2位カターレ富山（J2）はFC今治（J2）に勝利し6連勝（PK勝利1）。首位徳島に勝ち点で並びました。4位アルビレックス新潟（J2）はFC大阪（J3）に勝利し連勝。愛媛FC（J3）はカマタマーレ讃岐（J3）に勝利し3連勝で5位浮上となりました。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）が2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）との直接対決に勝利。12戦中11勝はすべて90分勝利で2位との差を勝ち点10まで広げています。3位サガン鳥栖（J2）はレイラック滋賀FC（J3）を破り3連勝。ガイナーレ鳥取（J3）はロアッソ熊本（J3）に敗れ5連敗（PK負け1）で最下位に順位を落としました。滋賀、鳥取の2チームは1試合未消化。次節第13節は29日（水）に開催されます。

【第12節】

＜WEST-A＞

◆新潟 1−0 FC大阪（25日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】若月大和（後半10分）

◆富山 2−1 今治（25日、アシックス里山スタジアム）

得点【富山】古川真人（前半3分、前半45分）【今治】竹内悠力（後半39分）

◆金沢 1−0 奈良（25日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【金沢】長倉颯（前半6分）

◆高知 2−1 徳島（26日、GIKENスタジアム）

得点【高知】河田篤秀（後半1分）新谷聖基（後半21分）【徳島】カイケ（後半4分）

◆愛媛 3−0 讃岐（26日、ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】斉藤涼優（後半9分）田口裕也（後半16分）オウンゴール（後半45+1分）

＜WEST-B＞

◆熊本 2−0 鳥取（25日、Axisバードスタジアム）

得点【熊本】ベ ジョンミン（後半17分）青木俊輔（後半42分）

◆山口 2−2(PK8-7) 北九州（25日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【山口】藤岡浩介（前半18分）中島賢星（前半35分）【北九州】吉原楓人（前半12分）生駒仁（後半17分）

◆鳥栖 2−0 滋賀（25日、駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】玄理吾（前半17分）西澤健太（後半37分）

◆宮崎 1−0 鹿児島（25日、KUROKIRI STADIUM）得点【宮崎】阿野真拓（後半20分）◆琉球 0−0(PK6-5) 大分（25日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）