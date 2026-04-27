巨人４―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２６日）――巨人は二回、小浜佑斗（沖縄電力）の適時内野安打で先制。

四回に岸田の適時打、八回は犠飛などで加点した。井上は６回１失点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。

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失敗を繰り返さず、実りの多い登板となった。巨人の井上は味方のミスにもひるまずにリードを守り、６回１失点（自責０）。価値ある２勝目をつかみ取った。

２点リードの六回、味方の失策で一死一、三塁と広がったピンチで、マウンドに駆け寄った内海投手コーチが井上を鼓舞した。「ここ頑張らなあかんよ」。前回登板だった１９日のヤクルト戦では、同じように味方のミスが絡んで走者をためた後、逆転３ランを浴びて黒星を喫していた。

続く三森の右前打で１点を返され、１点差に迫られた。苦い記憶がよみがえったが、「まだ勝ってる、まだ勝ってる」と口に出してみると、心が落ち着いた。佐野を空振り三振に仕留め、ビシエドはフォークボールで三ゴロに打ち取る。同じ轍（てつ）は踏まなかった。

技術面の工夫も、この日の好投につながった。前回登板後、意識して取り組んだのが直球の「強弱」だ。安定感のある田中将や則本の投球を見て、同じ速球でも力の入れ具合が違うことに気がついた。２人に話を聞くと、力を適度に抜くことは、打者のタイミングをずらしたり、球数を減らしたりするために有効だと教えられた。

この日奪った三振は３。力勝負にこだわらず、緩急を交えて早いカウントで打たせて取るスタイルは、井上が見せた新しい一面だ。降板後は、ピンチでの気持ちの作り方や投球の手応えをすぐにノートに記した。「いい感覚を、次も続けたい」。先発の軸として成長が期待される２４歳の左腕は日々、学びを得ながら前に進んでいる。（緒方裕明）