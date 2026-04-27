◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

京都競馬場で２６日に行われた第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２は、アドマイヤズームが２４年の朝日杯ＦＳ以来の復活Ｖを飾った。初コンビの武豊騎手は、ゴーイントゥスカイで制した２５日の青葉賞に続く勝利で、自身１８年５か月ぶりの２日連続重賞勝利となった。

前日の青葉賞に続いた

思い出の舞台で鮮やかに復活を遂げた。アドマイヤズームは２番手でスムーズに折り合っての追走。直線では逃げるショウナンアデイブを目標に追い出される。ラスト１ハロン過ぎに先頭へ立つと、武豊が右ステッキを１発、２発…。そのゲキに応えるだけの力は十分に残っていた。大きく首を使ったフォームで弾み、後続の追撃を封じ込む。同じ京都マイルでの施行だった朝日杯ＦＳから約１年５か月。久々に先頭でゴール板を駆け抜けた。

「まずはホッとしています」と初コンビで勝利へ導いた武豊。前日の青葉賞に続く勝利で、連日の重賞連勝は０７年１１月２３日の京阪杯（サンアディユ）、１１月２４日のジャパンカップダート（ヴァーミリアン）以来、約１８年５か月ぶり。このレースを勝ったのは１９９４年のノースフライト以来、３２年ぶり３勝目だ。勝てば、そこに驚くべき数字が生まれるのはレジェンドだからこそ。「すごい強い馬だなと思っていましたし、調教に乗ったときも素晴らしい動きをしていたので、いいチャンスをもらったなと思っていた。結果で応えたい思いは強かったてすね」とうなずいた。

進化した姿で戻ってきた。昨年は爪を気にする面があり、調教で攻め切れず。スワンＳ（６着）しか使えなかった秋は本来追い切りで使うＣＷコースではなく、坂路中心の調整だった。しかし、今回はＣＷコースで時計を５本。負荷をかけつつ、馬体重は前走から８キロ増で自己最高の４８２キロだった。「久しぶりに万全の状態でした。馬体増も成長分。使って、もっと良くなると思います」と友道調教師。優先出走権を獲得し、次戦に予定する安田記念・Ｇ１（６月７日、東京）を見据えた。

そして、武豊は今週も同じ勝負服を身にまとい、アドマイヤテラと大一番に臨む。「来週も天皇賞があるから頑張りたいですね」。勝てば、自身の記録を更新する９勝目。温かくなった春の淀の中心に、レジェンドがいる。（山本 武志）

◆アドマイヤズーム 父モーリス、母ダイワズーム（父ハーツクライ）。栗東・友道康夫厩舎所属の牡４歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算７戦３勝。総獲得賞金は１億６０３２万円。主な勝ち鞍は朝日杯ＦＳ・Ｇ１（２４年）。馬主は近藤旬子氏。