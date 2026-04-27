◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝 日大三島１２―１藤枝東＝６回コールド＝（２６日・しずてつスタジアム草薙）

準々決勝が行われた。前日の３回戦に続き、２試合連続で延長タイブレークとなった浜松商は、東海大静岡翔洋に延長１０回サヨナラ勝ち。優勝した２０１９年以来、７年ぶりの４強入りを果たした。４季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは磐田東に３点差を逆転勝ち。そのほか、知徳、日大三島がベスト４に駒を進めた。東海切符をかけた準決勝は５月２日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

入学して間もない１年生左腕が快投だ。日大三島の河村真汰が先発で公式戦初登板。４回を２安打無四球で無失点と堂々の初陣を飾った。「最初は緊張した。相手は２つ年上なので気持ちで負けないように投げた」。練習試合では２度、中継ぎを経験したが、いきなりの初先発で十分、役割を果たした。

東海中央ボーイズで全国制覇経験を持つ。１６８センチと小柄ながら、切れのいい速球とブレーキの利いた持ち味のカーブがさえた。３、４回はいずれも先頭打者に安打を許したが、落ち着いて後続を抑えた。「度胸もいい。初めてとしては、まあまあかな」と、永田裕治監督（６２）が及第点を付けた。本人は「もっと三振の取れる投手になりたい」と、理想を掲げた。

２番手も１年生右腕・柳谷柊汰が登板し、２回を１失点で抑えた。新入生を試しながら６回コールド勝ちで、チームは２年連続４強入り。最大の目標である夏を見据えて、ベテラン指揮官がチーム内の競争意識を高めている。（塩沢 武士）