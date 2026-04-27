◆米大リーグ ドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブス・今永昇太投手（３２）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦に中４日で先発した。２回２死での第２打席で通算２安打目の右前打を打たれた。

初回先頭で迎えたドジャース・大谷翔平投手（３１）との今季最初の対決はフルカウントからの四球だった。３番Ｔ・ヘルナンデスのカウント１−０からの２球目に盗塁され、送球が足に当たって三進。Ｔ・ヘルナンデスにも四球で１死一、三塁から、４番パヘスに右犠飛を打たれて大谷がタッチアップし、先取点を許した。その後タッカーとロハスに連続二塁打を打たれ、初回３失点で立ち上がった。珍しく制球に苦しみ、３２球を投げて１５球がストライク。３失点は３月２９日の今季初登板で４失点して以来、５登板ぶりとなった。

２回２死での第２打席ではカウント１−０からスイーパーを連投し、右前打を打たれた。だが続くフリーマンを空振り三振とし、無失点で切り抜けた。

今季は試合前時点で５試合、２勝１敗、防御率２・１７と上々のスタートを切っている左腕。大谷とは通算１０打数１安打３三振と相性はいい。２日前のブルペン投球練習後には取材に応じ、大谷を筆頭に強打者が並ぶドジャースとの対戦へ「特にやることは変わらず丁寧かつ大胆な投球が大事かなと思います。大谷選手も素晴らしいんですけど、その後に続く２番から９番までの選手も素晴らしいのでなるべく最少失点で抑えていくことが大事だと思います」と気合を入れていた。

チームは１６年以来となる１０連勝を飾っていたが、前日２５日（同２６日）には、先発・佐々木朗希投手から４得点を奪うも、１２失点の大敗で連敗が止まった。仕切り直しの一戦では、鈴木誠也外野手を「４番・右翼」に置き、ドジャースに挑んだ。鈴木の初回１死一、二塁での第１打席は見逃し三振だった。