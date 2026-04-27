YouTubeで対談

4月15日にYouTubeで小島瑠璃子と指原莉乃のコラボ動画が公開されて、話題を呼んでいる。もともと親しい関係にあった2人は、それぞれのYouTubeチャンネルで対談動画をアップした。その中でも注目されていたのは、指原が小島の過去の不倫疑惑報道について言及した場面である。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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指原は「使うか使わないかはこじるりに任せるけど」と慎重に前置きした上で「不倫って言われたときも、絶対違うって言った方がいいってずっと言い続けてたの、私は」と、当時の小島が疑惑を否定しなかったことに疑問を投げかけた。

小島瑠璃子

今になって小島もはっきり否定しておいた方が良かったと感じたという。世間を騒がせた人気漫画家との不倫疑惑について、芸能活動を再開した小島が改めて触れたことが話題になっていた。

さらに動画内で小島は、今後のテレビ出演について「今までと同じにはもちろん出られない」「マイルドな感じでやっていけばいいかなと思うんだけどね。本当、迷子かも」と率直に語っていた。ここに、彼女の再出発の難しさの本質が凝縮されている。つまり、「何者として芸能界に戻るのか」という方針がまだ定まっていないのである。

かつての小島瑠璃子のタレントとしての強みは明確だった。見た目が華やかで、若く、明るく、頭の回転が速く、空気を読める。しかも、ただ愛嬌があるだけではなく、情報番組や選挙特番のような場では知的な部分も見せていて、バラエティタレントの枠を超えた「頭の良い現場対応型タレント」として重宝されてきた。

選挙特番では自分の言葉で状況を素早く伝える様子が評価され「こじるり無双」という言葉も生まれた。バラエティ番組にも報道系の番組にも対応できる彼女は、マルチな能力を備えたタレントとして活躍していた。

だが、2020年、週刊誌による不倫疑惑報道が彼女のキャリアを直撃した。その後、芸能プロダクションからの独立、一般男性との結婚、出産、夫との死別といった大きな出来事が続き、タレントとして先行きが不透明な状態に陥った。そして、ようやく2025年10月に芸能活動を再開した。

最近の彼女には、以前のようなはきはきした優等生キャラのイメージはない。夫が亡くなって1人で働いて子供を育てなければいけない立場の彼女にとって、芸能活動再開は切実かつ現実的な選択であるように見える。

扱いづらい印象

視聴者が小島瑠璃子を見る目も決定的に変わってしまった。不倫疑惑から始まった一連の騒動を経て、「何でもそつなくこなす、感じの良い勝ち組の若手女性タレント」という印象はなくなり、人生経験の重さがそこに付着している。

もちろん、それは人間としての厚みになりうるものだが、もっとわかりやすいキャラが求められるバラエティの現場では、扱いづらい印象を与えてしまうことになる。小島が動画内で自分を「迷子」と表現したのは、自分自身の内面が揺れているからだけではない。テレビの側が要求する単純なキャラと、今の自分の複雑さが噛み合っていないことを、彼女自身がよくわかっているからだろう。

では、彼女の再出発は失敗するのかと言えば、そうとは限らない。成功の条件は、過去の自分を取り戻そうとしないことだ。かつての「こじるり無双」は、明るさ、器用さ、若さ、軽やかさのパッケージで成立していた。今の彼女が武器にすべきものは、それとは正反対である。

小島には人生の荒波に揉まれた人間だけが出せる厚みや深みというものがある。そして、そんな自分が学んだことや感じたことを言葉にして伝える知性もある。そういうものを打ち出していくことで、新たな小島瑠璃子像を提示することができれば、そこから活躍する道が見えてくる。

必要なのは、失ったものを惜しむことではなく、さまざまな出来事を経た今の自分にしか出せない言葉や空気を、きちんと価値として差し出すことだろう。華やかで器用な「こじるり」の再現ではなく、傷や迷いを抱えたままでも人前に立てる存在になれるのか。その挑戦が実を結べば、小島瑠璃子はかつてとは全く別の形で再び求められる存在になるはずだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部