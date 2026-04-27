東海道新幹線で不便な「1つのこと」

東海道新幹線の「のぞみ」は現在、日中のピークの時間帯には1時間あたり最大13本が運転され、ラッシュ時の山手線並みの超高密度ダイヤになっている。筆者は毎月何回か乗車するが、これだけ本数があると、臨機応変に列車を選べて便利である。だが、「不便だなあ」と感じていることが1つある。

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筆者の場合、新幹線に乗車する前に、時間的な余裕があまりないことが多い。つまり、駅に着いて乗車する車両の乗り場にたどり着くと、ちょうど列車がホームに入ってくる――。そんなタイミングのことが多い。そして列車に乗り込み、席に腰を下ろして思うのだ。「あっ、飲み物も食べ物も買いそびれた。東京まで飲まず食わずだ……」。

東海道新幹線の「のぞみ」「ひかり」は、2023年10月末で車内販売を終了している（写真はイメージ）

新大阪から乗っても2時間30分程度なのだから、そのくらいがまんすればいい、と思う人はいるだろう。もう少しだけ早く駅について売店や自動販売機を利用すればいいではないか、と思う人もいるだろう。しかし、JR東海は乗客のことを考えるなら、買いそびれた人のために新幹線の車内で物販をしてほしい。それは以前には当たり前に行われていたサービスなのだから、なおさらである。

同様に上りの東京行きに乗るのでも、新神戸や姫路、岡山や広島などの駅で乗車するときは問題ない。JR西日本は、縮小傾向にあるとはいえ車内のワゴン販売を続けており、コーヒーや軽い食べ物を買えるので、筆者は新大阪に着くまでに慌てて買う。新大阪から先、つまりJR東海の管轄になると、ワゴン販売がなくなるからである。

時々、普通車が混雑していて、やむなくグリーン車に乗るときは、スマホを使うモバイルオーダーサービスでコーヒーやお菓子などを注文できるので、まだいい。しかし「のぞみ」と「ひかり」のグリーン車に限定したサービスで、普通車の乗客は無視されている。

コロナ禍直後にはやむをえなくても

東海道新幹線の「のぞみ」と「ひかり」は2023年10月末で、開業以来60年にわたって続けられてきた車内販売を終了した。その理由は、利用者が減ったことだと説明された。以前にくらべ、駅周辺の売店やコンビニなどで飲食物を買って車内に持ち込む乗客が増え、売り上げが減少し、人員も足りない。だからもう続けられない、という話だった。その代わりにモバイルオーダーサービスが導入され、「のぞみ」が停車する駅のホームには、コーヒーやアイスクリームの自販機が増設された。

車内販売が単体では非採算化していた場合、東海道新幹線の本業が収益率の低い状況に陥っていたり、赤字になったりしていれば、終了が検討されるのもわからなくはない。収益率を上げるために足を引っ張っている分野から撤退するのは、ビジネスの常道だ。実際、車内販売を終了すると発表された2023年8月の状況を考えれば、JR東海の判断も理解はできる。

2020年にはじまった新型コロナウイルス感染症の流行で、東海道新幹線は厳しい状況に追い込まれた。それまでは圧倒的な稼ぎ頭だったのが、観光や出張の需要が減ったあおりをもろに受け、乗客数はそれまでの4割から5割に低迷。JR東海は2021年3月期から2年続けて赤字を記録した。それは1987年の分割民営化後、はじめての事態だった。

その後、コロナ禍が終わりに近づくにつれて乗客は戻っていった。2022年末から23年の年始、23年のゴールデンウィークで、乗客数はようやくコロナ禍前の8割程度まで回復した。だが、まだ完全な回復は見通せず、前年までの赤字が経営への足かせになっていた。その状況で車内販売の終了が発表されたのである。

過去最高の利益、最高の乗客数なのだから

ところが、いまは状況がまったく違う。JR東海は今年2月2日、2026年3月期の連結純利益が対前年比10％増の5,020億円になる見通しだと発表した。これは従来の予想を220億円上回るものだった。売上高も7％増の1兆9,690億円へと、320億円ほど上方修正された。売上高は7年ぶり、純利益は2年連続で過去最高を記録することになり、その大きな理由は、観光需要の回復や（大阪・関西万博という特殊需要もあったが）、インバウンドの増加により、東海道新幹線の乗客数が増えたことだった。

実際、乗客数は7年ぶりに過去最多を更新する見通しだ。3月25日の時点で、これまでピークだった2018年度を6％ほど上回っているという。東海道新幹線の乗客は、コロナ禍前にはビジネス需要が6割を占めていた。これがオンライン会議の普及などによって、減少したまま回復しないのは事実で、それを考えるに、車内販売の終了などの思い切った措置が必要だという判断に至ったのだろう。

しかし、観光需要が予想を超えて拡大し、ビジネス客の減少分を埋めるばかりか、上回る状況になっている。要するに、いまやJR東海は、東海道新幹線のおかげで「ホクホク」の状況にあるのである。

車内販売を終了するにあたって、約350台あったワゴンのうち、約50台が一般向けに1台10万円で販売され、多くは廃棄され、一部は別の業務に再利用されたという。すべてのワゴンが処分されたわけで、JR東海はこの時点で、ワゴン販売を再開する意志がなかったことがわかる。

だが、すでに記したように、東海道新幹線はJR東海のドル箱に回帰し、予想を上回る利益を生み出している。この場合、車内販売をしても以前より売れない云々と、採算性を検討すべきだろうか。むしろ、大きな利益をもたらしてくれている乗客へのサービスとして、車内での飲食の提供のあり方を検討するべきではないだろうか。

乗客に還元してくれても

ヨーロッパの高速鉄道は、多くの列車に車内販売がある。たとえば、日本のグリーン車に相当する車両では、飲み物と軽食が無料で配られる。ワゴン販売がなくても、ビュッフェに行けば飲み物や軽食を頼める。それらの目的は、ひとへに乗客へのサービスである。

一方、JR東海が車内販売をやめたときの説明では、採算が合わないことが強調され、車内販売が乗客へのサービスだという意識が希薄だと感じられた。だが、百歩譲って、コロナ禍がようやく収束した局面での決定であれば、採算が優先されたのも致し方あるまい。しかし、いまや史上最多の人数が新幹線を利用し、会社に大きな利益をもたらしている。収益の一部を車内販売の再開というかたちで、乗客に還元してしかるべきではないのか。

ワゴン販売の代わりがモバイルオーダーサービスだ、という説明もふざけている。サービスが提供されるのは16両編成のうち、たった3両のグリーン車だけで、しかもグリーン車は1両当たりの定員が普通車の100名程度に対して60名強と少ない。つまり、約1,500名の乗客のなかで、180〜190名程度にだけ提供するサービスをもって代替だとするなど、東海道新幹線の収益を支えている普通車の乗客に、あまりにも失礼だろう。

自分たちがコロナ禍で苦境にあえいでいるときは、「Go To キャンペーン」の恩恵に与り、税金で救済されることに甘んじていたはずだが、業績が回復してしまえばそんな恩はすっかり忘れて、乗客へのサービスは二の次という姿勢を貫くJR東海。利用者はもっと声を上げてもいいと思うのだが。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部