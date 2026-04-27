一番の懸案とは

高市早苗首相は23日、甘利明・元自民党幹事長と官邸で面会。公邸暮らしの不自由さを訴えるとともに、睡眠不足が常態化していることを嘆いていたと甘利氏は報道陣に明かした。

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「高市氏にとって現在一番の懸案はアメリカとイランとの戦闘問題もさることながら睡眠時間の短さだというのは、しばしば指摘されていることです」

と、政治部デスク。

「ただでさえ激務である首相の任務に加えて夫・山本拓元衆院議院の介護を抱えており、睡眠時間を捻出するのが大変だということを国会でもむしろ積極的に明かしていた印象があります」（同）

普段生活する公邸では食材の買い出しに向かうことも基本的にままならず、出前もNGで冷凍食品がメインとなる不自由さについても以前に語ったことがある。

高市首相

現職の首相がスーパーに

「現職の首相が食材の買い出しのためにスーパーに連日現れたら警備的に大きな負担がかかりますから、高市氏は自重しているのでしょう」（同）

高市氏は10日、官邸で自民党の麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長らと昼食をとった。いわゆる会食や会合は久々のことで、今後定例化されるとの報道もある。

「高市氏は睡眠不足を訴えると同時に“会食は嫌い、苦手”との発信も継続して行っています。若手のころは会合をはしごしていましたし、党幹部や大臣在任中も会合自体に顔を出していましたが、“タイパ”を重視して断ることにしているのでしょう。先の衆院選で当選した自民党の全議員にカタログギフトを送ったことが問題視されましたが、そもそも“お祝いの会食を開くことはやぶさかではないが全員とやっていると仕事が回らなくなるため回避せざるを得ない、代わりに何をしたらよいか”というところからギフトに行きついたという経緯があります」（同）

酒もタバコも嫌いではない

「酒もタバコも嫌いではないというか、もともとは好きなタイプですから会合も毛嫌いしているわけではないです。しかし、仮に誰かと夜の会合を入れてしまうと、“オレも私も”となって収拾がつかなくなることを恐れていて、首相を辞めるまでは基本的に夜の会合には参加しない方針を貫くと見られています」（同）

高市氏は現在、公邸と官邸を往復する日々だ。最近は公邸に帰る時間の早さや、土日は「終日公邸で過ごす」という動静も話題となっている。ブラック労働をする必要はないにしても、「働いて働いて」と言った割には……との見方も多い。もちろん、公邸内で何らかの仕事をしている可能性は否定できないとはいえ、その場合でも執務スタイルがかなり特異だとは言えるだろう。

せめてティータイム

「高市氏自身が望んだ行動範囲ではないのかもしれませんが、極めて狭い日常で世の中の声をどのように拾っているのかという疑問や課題は当然あると思います。高市氏が政治の師と仰ぐ安倍晋三元首相は2012年12月の第2次安倍内閣発足後、官房副長官の杉田和博氏や政務担当の首相秘書官・今井尚哉氏らとお茶を飲みながら世の中についてざっくばらんに語り合う時間を頻繁に持っていました」（同）

その今井秘書官との軋轢についてはすでにお伝えした通り（関連記事：「食べていない・寝ていない・参謀いない」高市首相をめぐる不安の連鎖）。宴席が嫌ならせめてティータイムを持つくらいの余裕はあったほうがいいのではないだろうか。

デイリー新潮編集部