「ズバリ！お祝いごはんといえば？」＜回答数37,406票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第512回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！お祝いごはんといえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！お祝いごはんといえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
もちもちお赤飯
【材料】（2人分）
もち米 1.5合
小豆(またはササゲ) 1/4カップ
ゴマ塩 適量
【下準備】
1、もち米は洗って、30分以上ザルに上げておく。
2、小豆(またはささげ)はたっぷりの水に20分つけ、ザルに上げる。
3、鍋に小豆、分量外の水500ml(2人分)を入れて火にかけ、強火で煮る。沸騰したら中火にし、アクを取りながら10分煮る。びっくり水(100ml)を加え、再び煮たったらびっくり水を加え・・・と、3回くり返す。小豆と煮汁に分け、煮汁はお玉ですくい上げて空気にふれさせ、色を鮮やかにする。
【作り方】
1、炊飯器にもち米、小豆を加えて混ぜ合わせ、小豆をゆでた煮汁を赤飯の水量線まで加える。煮汁が足りない場合は水を足す。
2、炊飯器のスイッチを入れ、普通に炊く。炊き上がったら小豆をサックリと混ぜ合わせる。器によそい、ゴマ塩をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！お祝いごはんといえば？」さてみなさんの回答は…？
・「ズバリ！お祝いごはんといえば？」の結果は…
・1位 …お赤飯 46%
・2位 ちらし寿司 22%
・3位 焼き肉 16%
・4位 ケーキ 14%
※小数点以下四捨五入
37,406票
・2位 ちらし寿司 22%
・3位 焼き肉 16%
・4位 ケーキ 14%
※小数点以下四捨五入
37,406票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
もちもちお赤飯
【材料】（2人分）
もち米 1.5合
小豆(またはササゲ) 1/4カップ
ゴマ塩 適量
【下準備】
1、もち米は洗って、30分以上ザルに上げておく。
2、小豆(またはささげ)はたっぷりの水に20分つけ、ザルに上げる。
3、鍋に小豆、分量外の水500ml(2人分)を入れて火にかけ、強火で煮る。沸騰したら中火にし、アクを取りながら10分煮る。びっくり水(100ml)を加え、再び煮たったらびっくり水を加え・・・と、3回くり返す。小豆と煮汁に分け、煮汁はお玉ですくい上げて空気にふれさせ、色を鮮やかにする。
【作り方】
1、炊飯器にもち米、小豆を加えて混ぜ合わせ、小豆をゆでた煮汁を赤飯の水量線まで加える。煮汁が足りない場合は水を足す。
2、炊飯器のスイッチを入れ、普通に炊く。炊き上がったら小豆をサックリと混ぜ合わせる。器によそい、ゴマ塩をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)