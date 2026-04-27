◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-1DeNA（4月26日、横浜スタジアム）

8回、代打で登場したのは巨人の吉川尚輝選手。スタジアムから一際大きな声援が送られました。吉川選手はこの日、一軍に復帰。オフに両股関節の手術をしたため、3軍からのスタートでした。打席の結果はセカンドゴロでしたが、その後もセカンドの守備につき、しっかりボールをさばくなど、復活の様相を見せていました。

「本当にトレーナーさんのおかげで、きょうしっかり1軍の舞台に戻れたことは感謝したいです」とリハビリ中に自分を支えてくれたスタッフに向けて、感謝の言葉を口にした吉川選手。ベンチ内の顔ぶれがかなり変わったことにも触れました。

「きょうダルベックとかも初めて会いましたし、若い選手、全然話す機会がなかった子たちも多かったので、コミュニケーションというかしっかり野球の話とかを（していきたい）」

阿部慎之助監督は石塚裕惺選手の故障で、予定よりも復帰が早まったことを懸念していましたが、吉川選手は「ちょっと早くなっただけなので、僕も万全でファームでやってきたつもりですし、しっかりチームに貢献できるようにやりたいなと思います」と連戦を前に意気込みました。