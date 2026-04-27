「クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１」(２６日、シャティン)

日本のエースとして期待を集めたマスカレードボールは、直線で懸命に追い上げたものの２着。Ｇ１・１４勝目を挙げたロマンチックウォリアーの牙城を崩すことはできず、初の海外遠征で勝利にはあと一歩届かなかった。

道中は最後方で折り合いに専念し、直線は大外へ。やや内にモタれる面を見せながらも、先に抜け出した香港の英雄を目がけて脚を伸ばした。それでも差は詰め切れず、世界的名馬の底力をまざまざと見せつけられた。ルメールは「惜しかったですが、とてもいい競馬をしてくれました。能力も出してくれました。ラスト３００メートルはすごくいい脚を使ってくれました」と振り返った。手塚久師も「残念でした。もうちょっとでした」と悔しがった。

当初はドバイシーマＣでの始動を予定していたが、緊迫する国際情勢を踏まえて回避。その後は大阪杯に目標を切り替えたものの、態勢が整わずに香港遠征へとかじを切った。トレーナーは「ここまでの過程を踏まえると、今回はよく走ってくれたなと思います」とねぎらった。