■MLB ホワイトソックス1ー2ナショナルズ（日本時間27日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのナショナルズ戦に“3番・一塁”で先発出場。4打数無安打で2試合連続のノーヒット。0対0の9回にはセカンドゴロで1塁へヘッドスライディングで何とか出塁しようとする執念を見せた。

ここまで5試合連続を含む11号を放っている村上、4月だけで8本塁打と好調。ナショナルズの先発は23年から3年間巨人でもプレーしていたF.グリフィン（30）、NPB時代は28打数4安打16三振で打率は.143と相性は悪いが、24年には本塁打を放っている。

前日は8試合ぶりのノーヒットに終わった村上、1回の第1打席、カットボール、シンカーと速いボールでカウント1−2と追い込まれると、外角のスイーパーに空振り三振。3回の第2打席はフルカウントからまたも外角低めのスイーパーで空振り三振と前日の2打席目から5打席連続三振となってしまった。

0対0で迎えた6回、無死一塁で第3打席、ここでもカウント1−2と追い込まれると、内角のスプリットに自分のバッティングをさせてもらえず、詰まらされて力ないショートライナーに倒れた。NPB時代の相性の悪さがここでも出てしまい、3打数無安打に抑えられた。

0対0で先頭打者として迎えた9回、第4打席、緩いセカンドゴロに全力疾走で1塁にヘッドスライディングもアウトの判定、出塁する執念を見せたが、わずかに間に合わなかった。村上は4打数無安打で2試合連続のノーヒット、チームも延長で敗れて連敗となった。

