【グラビア】楽天モンキーズ・チアチーム「Rakuten Girls」から10人が登場！ グラビア投票企画「ヤンマガ杯」開催
【週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円
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Rakuten Girls×ヤンマガ杯
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本日4月27日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号」の巻末グラビアが公開された。
今号には楽天モンキーズ・チアチーム「Rakuten Girls」より、高橋佳帆さん、穎樂（インルー）さん、笑笑（シャオシャオ）さん、Kira（キラ）さん、Mika（ミカ）さん、廉世彬 （ヨム・セビン）さん、若潼（ロートン）さん、禹菡（ユハン）さん、彭彭（ポンポン）さん、溫妮（ウィニー）さんの10人が登場。
読者投票によって選抜メンバーを決定する「ヤンマガ杯」という企画が開催される。
また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、グラビアのアザーカットが公開されている。
Rakuten Girls×ヤンマガ杯
「ヤンマガアザーっす！」より高橋佳帆さん
「ヤンマガアザーっす！」より穎樂（インルー）さん
「ヤンマガアザーっす！」より笑笑（シャオシャオ）さん
「ヤンマガアザーっす！」よりKira（キラ）さん
「ヤンマガアザーっす！」よりMika（ミカ）さん
「ヤンマガアザーっす！」より廉世彬 （ヨム・セビン）さん
「ヤンマガアザーっす！」より若潼（ロートン）さん
「ヤンマガアザーっす！」より禹菡（ユハン）さん
「ヤンマガアザーっす！」より彭彭（ポンポン）さん
「ヤンマガアザーっす！」より溫妮（ウィニー）さん
(C)LUCKMAN 藤本和典 ／ヤンマガWeb