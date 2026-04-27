【週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円

Rakuten Girls×ヤンマガ杯

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本日4月27日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号」の巻末グラビアが公開された。

今号には楽天モンキーズ・チアチーム「Rakuten Girls」より、高橋佳帆さん、穎樂（インルー）さん、笑笑（シャオシャオ）さん、Kira（キラ）さん、Mika（ミカ）さん、廉世彬 （ヨム・セビン）さん、若潼（ロートン）さん、禹菡（ユハン）さん、彭彭（ポンポン）さん、溫妮（ウィニー）さんの10人が登場。

読者投票によって選抜メンバーを決定する「ヤンマガ杯」という企画が開催される。

また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、グラビアのアザーカットが公開されている。

Rakuten Girls×ヤンマガ杯

「ヤンマガアザーっす！」より高橋佳帆さん

「ヤンマガアザーっす！」より穎樂（インルー）さん

「ヤンマガアザーっす！」より笑笑（シャオシャオ）さん

「ヤンマガアザーっす！」よりKira（キラ）さん

「ヤンマガアザーっす！」よりMika（ミカ）さん

「ヤンマガアザーっす！」より廉世彬 （ヨム・セビン）さん

「ヤンマガアザーっす！」より若潼（ロートン）さん

「ヤンマガアザーっす！」より禹菡（ユハン）さん

「ヤンマガアザーっす！」より彭彭（ポンポン）さん

「ヤンマガアザーっす！」より溫妮（ウィニー）さん

(C)LUCKMAN 藤本和典 ／ヤンマガWeb