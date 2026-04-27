開催：2026.4.27

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 1 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が27日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

10回表、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 CWS 0-1 WSH、6番 ホセ・テナ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CWS 0-2 WSH

10回裏、9番 トリスタン・ピーターズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-2 WSH

試合は1対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのリチャード・ラブレディーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はWソックスのセランソニー・ドミンゲスで、ここまで1勝3敗6S。ナショナルズのシュルツにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.232となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:42:19 更新