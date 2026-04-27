リーグ・アン 25/26の第31節 マルセイユとニースの試合が、4月27日03:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アーサー・フェルメーレン（MF）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、モルガン・サンソン（MF）、サリス・アブドゥルサメド（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ニースが選手交代を行う。モルガン・サンソン（MF）からソフィアン・ディオプ（FW）に交代した。

62分、マルセイユは同時に2人を交代。エメルソン・パルミエリ（DF）、アーサー・フェルメーレン（MF）に代わりタジディヌ・マディ（MF）、メイソン・グリーンウッド（FW）がピッチに入る。

66分に試合が動く。マルセイユのトチュク・ナディ（MF）のアシストからピエーミル・ホイビュア（MF）がヘディングシュートを決めてマルセイユが先制。

67分、ニースが選手交代を行う。モハメドアリ・チョー（FW）からカイエル・ブダーシュ（MF）に交代した。

80分、マルセイユは同時に2人を交代。トチュク・ナディ（MF）、クインテン・ティンバー（MF）に代わりKamissoko Nouhoum（MF）、イマド・アブデリ（MF）がピッチに入る。

81分、ニースは同時に2人を交代。サリス・アブドゥルサメド（MF）、メルビン・バール（DF）に代わりケビン・カルロス（FW）、アリ・アブディ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分ニースが同点に追いつく。セペ・エリー・ワイ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もニースの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、マルセイユは29分にエメルソン・パルミエリ（DF）、44分にファクンド・メディナ（DF）、86分にティモシー・ウェア（FW）、87分にヘロニモ・ルジ（GK）に、またニースは44分にセペ・エリー・ワイ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 05:51:03 更新