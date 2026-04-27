開催：2026.4.27

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 5 - 0 [パイレーツ]

MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。

4回裏、4番 ゲーリー・サンチェス 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 1-0 PIT、7番 ルイス・レンヒーフォ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-0 PIT、8番 デービッド・ハミルトン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 PIT、9番 ブランドン・ロックリッジ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-0 PIT

試合は5対0でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:56:29 更新