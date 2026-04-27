開催：2026.4.27

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 2 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-0 SEA

4回表、2番 カル・ローリー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 STL 1-1 SEA

6回裏、7番 ネーサン・チャーチ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 2-1 SEA

7回表、8番 コール・ヤング 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 2-2 SEA

9回表、5番 ロブ・レフスナイダー 7球目を打って左中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 STL 2-3 SEA

試合は2対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエドゥアルド・バサルドで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はカージナルスのジョジュ・ロメロで、ここまで0勝1敗0S。マリナーズのフェレールにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:56:31 更新