日本も虜にした“美女軍団”の一人！韓国カーリング女子がイケメン恋人とラブラブデート　お相手はイギリス代表の“国際カップル”

ミラノ五輪で“美女軍団”と話題を集めたカーリング女子韓国代表の一員が、恋人とのデートSHOTを公開して注目を集めている。

【写真】“美女軍団”韓国カーリング女子、イケメン夫とのラブラブSHOT

ソル・イェウンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Seoul date♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、交際相手であるカーリング男子イギリス代表のボビー・ラミーとソウルデートを満喫する様子が写っている。ソル・イェウンがラミーを後ろからハグしたり、鏡越しやセルフィーで自撮りを撮ったりと、どの写真からも2人の仲睦まじさが伝わってくる。

この投稿には、カーリング混合ダブルスの日本代表である小穴桃里が「カワイイ」とコメント。ほかにも「2人ともお似合いすぎ」「甘々ですね〜」「素敵なカップル」「スウィート！」など、絶賛の反応が多く寄せられていた。

（写真＝ソル・イェウンInstagram）

ソル・イェウンは1996年8月26日生まれの29歳で、高校卒業後の2015年より京畿道庁のカーリングチームに所属。チームではリードの役割を務めており、2024年の世界選手権で銅メダル、2025年のハルビン冬季アジア大会で金メダルを獲得。双子の姉ソル・イェジも京畿道庁カーリングチーム所属で、今年のミラノ・コルティナ冬季五輪にもともに出場した。

交際相手のボビー・ラミーは1997年2月10日生まれの29歳。イギリス代表でセカンドを務め、2022年北京五輪と2026年ミラノ・コルティナ五輪の2大会連続で銀メダルを獲得した。

2人は2023年の国際大会を通じて出会い、ソル・イェウンに一目惚れしたラミーがSNSのDMで連絡を取ったことをきっかけに交際が発展した。ミラノ・コルティナ五輪でもその関係性が話題になったほか、最近ではカーリング初のプロリーグ「ロック・リーグ」に「タイフーンCC」のチームメイトとしてともに出場していた。