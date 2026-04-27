日テレ系の番組を見て、データ放送からプレゼントに応募しよう！

データ放送は、テレビリモコンの[d]ボタンを押すとテレビ画面に表示されるもの。番組によって独自の情報を確認できたり、プレゼント企画に参加することができます。

今週（4月27日〜5月3日）、プレゼントなどの企画を実施している番組をご紹介。番組を見ながらぜひ応募・参加してみてください！

※データ放送のプレゼント応募にはテレビ・受信機をインターネットに接続した上で、データ放送のメニューから「TVerリンク」を選択し、TVer IDの登録が必要です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

URL：https://www.ntv.co.jp/data/login/

●プレゼント応募ができる番組

▼「DRAMATIC BASEBALL 2026「巨人×広島」」 4月28日（火）よる7時放送

放送中にコナン君がキーワードを提示！表示されたキーワードを入力して、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のハンディファン＆劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ファスナー付きトートバッグや和牛カタログギフト1万円相当、QUOカード5000円分などの豪華プレゼントに応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/baseball/

▼「ヒルナンデス！」 月曜〜金曜 ひる11時55分放送

「ヒルナンデス！ファーム」の野菜を育てよう！収穫でポイントゲット！QUOカード1万円分を3名様にプレゼント。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/hirunan/static/data.html

▼「ぐるぐるナインティナイン」 木曜 よる7時54分放送

視聴者プレゼント企画を実施中。QUOカードが当たる「ラッキープレゼント」などに応募しよう！

※プレゼント企画のうち「値段予想クイズ」は放送回により実施がない週もございます。企画内容や応募できるプレゼントは放送回により異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/gurunai/static/data.html

▼【FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）枠】

「スノウボールアース」 5月1日（金） よる11時25分放送

※週によって放送時間が異なる場合があります。放送時間は番組表をご確認ください。

アニメ放送中にデータ放送を起動してリモコンの【青】ボタンを押すと、1話視聴ごとにスタンプを1個獲得できます。スタンプ獲得数に応じて豪華な作品関連グッズに応募可能。毎週応募できる参加賞も。「スノウボールアース」でスタンプをためて応募しよう！

※「転生したらスライムだった件 第4期」5月1日（金）の放送は休止となります。

※詳細は番組サイトをご確認ください

「スノウボールアース」：https://www.ntv.co.jp/snowballearth-present/

▼「シューイチ」 土曜 あさ5時55分放送、日曜 あさ7時30分放送

※お住まいの地域によって放送時間は異なります。放送時間は番組表をご確認ください。

「らぶいーず」のキャラクター育成ゲームにチャレンジ！育成できるキャラクターは週替わりで登場。「シューイチ（土・日）」の視聴時間に応じて、キャラクターに「おやつをあげたり」「ほめたり」「ミニゲームで遊ぶ」ことができます。たくさんお世話して、番組特製QUOカードに応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/shu-ichi/static/data.html

●データ放送で企画を実施している番組

下記の番組では、放送中に[d]ボタンを押すとデータ放送独自の企画に参加できます！

▼「金曜ロードショー」 金曜 よる9時放送

全国のみんなと一緒に気持ちを共有してリアルタイムで映画を楽しめる「金曜ロードシアター」を展開！

※放送作品ラインナップは番組サイトをご確認ください：https://kinro.ntv.co.jp/

▼「笑点」 日曜 夕方5時30分放送

リモコンの[d]ボタンであなたも司会の春風亭昇太になれる？ 大喜利で面白いと思った「笑点」メンバーに座布団をあげよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/sho-ten/static/data.html

●データ放送で番組情報が見られる番組

放送中に[d]ボタンを押すと、データ放送でさまざまな情報がチェックできる番組もあります。データ放送で見られる番組情報をご紹介！

▼「月夜行路 ―答えは名作の中に―」 水曜 よる10時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「タツキ先生は甘すぎる！」 土曜 よる9時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「10回切って倒れない木はない」 日曜 よる10時30分放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

※データ放送企画の内容は変更になる場合があります。ご了承ください。