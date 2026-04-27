¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¡¡ºå¿À¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡2Ï¢¾¡¤Îµð¿Í¤¬¡Ö1.5¡×º¹¤ÇÄÉ¤¦¡¡ºÇ²¼°Ì¤ÎÃæÆü¤Ïº£µ¨½é3Ï¢¾¡
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¤ÈÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ë·³ÇÛ¡£0-0¤Î5²ó¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤¬1ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¼«¤é±ç¸î¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¤Ï¡¢ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤ÈÀî±ÛÀ¿»ÊÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃæÆü¤¬3Ï¢¾¡¡£125µå¤ÎÎÏÅê¤òÈäÏª¤·¤¿¹â¶¶Åê¼ê¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Ë¹Åç¤ò·Þ¤¨¤¿ºå¿À¤Ï4²ó¡¢4ÈÖº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢6¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£º£µ¨3ÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬7²ó105µå¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢6Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¤Ç¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¹Åç¤Ï¹¥Åê¤ß¤»¤ë·ªÎÓÅê¼ê¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¤ÏDeNA¤Ë¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£2²ó¤Ë¾®ßÀÍ¤ÅÍÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£8²ó¤Ë¤â¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ç¤¹¡£DeNA¤ÏÂÇÀþ¤¬3°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡Î¨¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£3°Ìµð¿Í¤Þ¤Ç1.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DeNA¤ÏºÆ¤Ó¼Ú¶âÀ¸³è¡£¹Åç¤Ï8»î¹ç2ÅÀ°Ê²¼¤ÈÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤ß¼Ú¶â¤¬7¤Ø¡£ÃæÆü¤Ï¼Ú¶â10¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã26Æü¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡ä
¢¡ÃæÆü 3-0 ¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡Íø¡ÚÃæÆü¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍ(1¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀï¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û±üÀî¶³¿(0¾¡2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé(0¾¡1ÇÔ4S)
¢¡ºå¿À 1-0 ¹Åç
¾¡Íø¡Úºå¿À¡ÛÂçÃÝ ¹ÌÂÀÏº(1¾¡0ÇÔ)
ÇÔÀï¡Ú¹Åç¡Û·ªÎÓÎÉÍù(2¾¡1ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û¥É¥ê¥¹(0¾¡1ÇÔ3S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ6¹æ
¾¡Íø¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç(2¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀï¡ÚDeNA¡ÛÀÐÅÄÍµÂÀÏº(1¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(0¾¡1ÇÔ7S)