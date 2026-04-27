２月で騎手を引退した和田竜二調教師（４８）＝栗東＝の引退式が２６日、京都競馬場で行われた。引退から２カ月半遅れて行われた引退式。多くのファンが見守るなか、時折言葉を詰まらせながら感謝を込めた。

偉大な師匠の背中を追い掛けた３０年だった。「師匠の岩元先生から頂いた大切な言葉がありました。『自分の心に曇りを感じることはするな』。その言葉を胸に、一鞍一鞍大事に乗ってきました。時には自分を見失うこともありましたが、きょう温かい声援を頂き、師匠の教えを守れた騎手人生だったと改めて感じることができました」。ズブい馬でも、ありったけの力で走る気持ちにさせるファイターは、Ｇ１・８勝を含む重賞５０勝、ＪＲＡ通算１５３４勝という輝かしい成績を残した。

１月１１日に落馬負傷。最後の雄姿をファンや家族に見せられないのが心残りだったが、マイラーズＣで誘導馬ディープボンドに騎乗することがかなった。かつての相棒が安心してその背を任せられるよう。そして、その姿をファンに見てもらえるように−。満足に曲がらなかった左膝を「スクワットを１２０回できるようになった」と驚異的に回復させ、この日にアジャストした。馬上からファンの声援に応え、「何とか無事に終えることができて、改めて背中のいい走る馬だなと思いましたし、当時を思い出しました。感慨深いものがありました」と懐かしそうにした。

第二章へ向けて新たな一歩を踏み出す。「感謝の気持ちでいっぱいです。騎手という職業は魅力的で大好きでした。見送っていただいたおかげで、次のステップに向かう力強い気持ちも沸きました。師匠の言葉を忘れずに頑張っていきたい」。師弟の二人三脚はこれからも続く。