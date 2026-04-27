インスタグラムで報告

女子ゴルファーの木村彩子（コンフェックス）が26日、自身のインスタグラムを更新。1000万円超えの“新相棒”を公開し、ファンを喜ばせている。

黒光りする重厚な車体を背景に、巨大なレプリカキーを手にした木村。迫力ある一台を前に笑顔を浮かべた。

木村は「先日、スポンサーしていただいているネッツトヨタ千葉さんでご提供いただいたアルファードの授与式を行いました」と記して実際の画像を公開。「今回のアルファードはPHEV(充電できる)です」「街乗りは電気で節約でき、長距離は安定した乗り心地でゆったり安全に過ごせます」と紹介した。

身長155センチと小柄な木村と並ぶと際立つアルファードの大きさ。トヨタ公式サイトによると1065万円からの一台に、ファンから祝福のコメントが寄せられた。

「うわぁ、カッコいい」

「アルファードの授与おめでとうございます」

「イケてます」

「すげー輝いてる…」

「車も彩子もどっちもイケてるぜ！」

「荷物が多くても室内が広く、ツアーでも乗車率が高いですよね」

国内女子ツアー通算2勝の木村。車好きとしても知られる30歳は、30日に千葉で開幕するNTTドコモビジネスレディスに出場する。



（THE ANSWER編集部）