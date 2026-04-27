厳しい状態で保護された兄妹の子猫たち。懸命なケアで元気を取り戻していく姿が、温かな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「このままグングン大きくなぁ～れ」「これからは楽しい事がたくさん待ってるからね」「必死に吸い付く姿に涙が出ました」といったコメントが集まっています。

【動画：茂みの中で必死に鳴いていた『危険な状態の赤ちゃん猫』を保護…成長していく様子に感動】

茂みの中で発見された小さな命

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、厳しい状況から救い出された2匹の子猫の物語です。生まれたばかりの兄妹猫が、茂みの中で必死に鳴いているところを保護されたそうです。発見時、子猫たちの体温はかなり下がっており、非常に危険な状態だったといいます。そこから保護主さんの手を通じ、投稿者さんへと大切な命のバトンがつながりました。

驚きの生命力

低体温のままではミルクを消化できないため、袋に入れた子猫をぬるま湯で湯煎し、ゆっくりと温める処置が行われたそうです。すると、弱々しかった黒猫の「クッキー」ちゃんと白黒の「クリーム」ちゃんの鳴き声に力が戻り、自力でミルクを飲めるまでになったといいます。懸命なケアの結果、2匹の体重は順調に増えていきました。

成長した2匹は、ミルクを待てないほど元気いっぱいに育ったそうです。シリンジを見るなり突進してくるほどたくましくなり、誤嚥しないよう調整が必要なほどだったといいます。体調が安定せず通院する時期もあったそうですが、哺乳瓶からも上手にミルクを飲める姿に、投稿者さんは強い生命力を感じたそうです。

奇跡の続きをこれからも

保護当時は生存が危ぶまれた2匹ですが、今ではパッチリと目が開き、よちよち歩きをするまでになったといいます。必死に生きようとする子猫たちの姿に、胸が熱くなりますね。投稿者さんは、この小さな命がつないでくれた奇跡の続きを、これからも大切に見守っていきたいとコメントしています。

動画には「見ているこちらにも、温かくなった子猫の体温が感じられるようです」「生きてくれてありがとう！助けてくださって本当にありがとう」「みんなの素敵リレーが命つなぎました！嬉しいですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、投稿者さんご夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。