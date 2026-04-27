同居猫が寝ている横を素通りして向かった先とは…？まるで猫をさぼっているかのような人間味のあるほほえましい光景は20万9千回を超えて表示され、1万8千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『見守りカメラ』を見ていたら、『愛猫』が…完全に『猫をサボっている瞬間』】

さぼり現場をカメラが激写

X（旧Twitter）アカウント『@scioltotto』に投稿されたのは、見守りカメラがとらえた“枕を正しく使う猫の姿”です。動画に登場するのは、黒猫の「うに」ちゃんとトラ模様の「しゃけ」ちゃんの2匹。

この日、飼い主さんのベッドの上でうにちゃんが気持ちよさそうに丸くなって眠っていたのだそうです。そこへどこからともなくしゃけちゃんがやってきて、うにちゃんには目もくれず、一直線に飼い主さんの枕へと向かっていったのだとか。その様子はまるで、目的地が最初から決まっていたかのような迷いのない足取りだったといいます。

人間みたいな休憩

しゃけちゃんは、ためらうことなく枕の手前にちょこんと腰を下ろし、まるで人間のように頭をそっと乗せて横になったとのこと。さらに、前足で枕の端をちょいと掴むような仕草までして見せたのだそう。まるで「ここ、自分の場所ね」と確認をしているようで、思わず笑ってしまいます。

頭を枕に預けたまま体の力をふっと抜くしゃけちゃんの様子は、もはや“猫が枕を使っている”というより、“人間が猫の姿で休んでいる”ように見えてきたといいます。見守りカメラに写っていたのは、猫が猫であることを忘れてしまったような人間味あふれる休憩シーンなのでした。

Xアカウント『@scioltotto』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「うっかり枕を使っていますね！w」「カメラまわってますよー！w」「完全に気を抜いていますねぇ⋯w」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@scioltotto」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。