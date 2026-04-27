「いつもと同じ髪型で」→ ちょっと待った！【40・50代】が即こなれる「おすすめヘア」

つい同じ髪型をオーダーしてしまう大人世代は、少しだけ冒険して新しい自分に出会ってみませんか？ いつもの髪型にひとさじの工夫を加えるだけで、オシャレな雰囲気をまとえるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、日常にスッとなじんで気分が上がりそうな、おすすめのヘアをご紹介します。

洗練された艶が目を惹く、地毛風カラーのボブ

ダークトーンの地毛風ブラウンで染め上げた、シンプルなストレートのボブです。毛先だけを内側へ入れて全体をまとまりよく整えています。クシ跡を残すようなウェットなスタイリングは、髪に美しい艶を与えて、洗練された雰囲気をプラス。落ち着いた大人の魅力を引き出したい人におすすめのスタイルです。

メリハリのある、明るめベージュのショートボブ

ヘルシーな明るめベージュでカラーリングした、美シルエットのショートボブです。トップはふんわりと被せるように丸みを持たせ、ベースはグッと引き締めることで首元をすっきりと見せています。ナチュラルな立体感のあるフォルムがオシャレな印象を生み出すため、手軽にイメージチェンジできそうです。

柔らかさが引き立つ、大人可愛いネオウルフ

グレージュのカラーが髪を柔らかく見せる、ひし形シルエットのネオウルフ。トップをふんわりと内側へ入れつつ、ベースはくびれを作ってから外ハネに。レイヤーを入れることで生まれるラフな質感が大人可愛い表情を作ってくれるため、いまの長さを活かしつつ、少しだけ個性を出したい人にぴったりです。

ハイライトミディで、オシャレに白髪ぼかし

髪を短くしたくないけれど白髪が気になるという人には、細めのハイライトを入れたレイヤーミディがおすすめです。くすみすぎないグレージュをベースにすることで、ハイライトが白髪をなじませるだけでなく、美しい透明感をプラス。トップは内側に、ベースは外ハネにセットすれば、トレンド感のある毛流れも楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@urano_kazuyuki様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里