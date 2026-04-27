「年収が低い人ほどブランド自慢、車自慢」世帯年収2300万円の40代男性が語る、ご近所付き合いのリアル

夫婦共働きで世帯年収が2000万円を超えると、一体どんな生活を送っているのだろうか。さぞかし豪勢な暮らしぶりを想像してしまうが、意外に堅実なケースもあるようだ。

東京都に住む40代前半の男性（営業職）が、投稿で明かしたところによれば、自身の年収が1100万円、妻が1200万円で、世帯年収はなんと2300万円に達する。

現在は幼稚園児の子どもと3人暮らし。都内にある築35年ほどの3LDKマンションに住んでいるが、社宅補助があるため家賃負担は月6万円で済んでいるという。（文：篠原みつき）

「私は使ったとしてもゴルフ、漫画で月に4万円くらい」

家計の管理については、夫婦で完全に財布を分けている。月の固定費は、子どもが通うこだわりの幼稚園代（区からの補助含めて10万円）や、宅配と外食を含めた食費（12万円）、光熱費・通信費（3.5万円）、子どもの習い事（2万円）、雑費などを合わせて約36万円。これを夫婦で折半し、1人あたり月18万円を負担しているそうだ。

「妻とは完全に財布が別なので、上記負担金以外は全部自由に使える。私は使ったとしてもゴルフ、漫画で月に4万円くらいなので、残りは貯蓄、投資」

世帯年収に見合った派手なお金の使い方をしているわけではなく、「生活に必要なものは、高くても妥当な価格なら買う。機能と価格のバランスはしっかり確認する」と、かなりシビアにバランスを取っている。その結果、直近の4年間で1000万円以上も資産が増加したという。

「年収低めだったりする方」とは話が合わない

現在住んでいる地域について、男性は「1500万円がベースくらい」と推測する。周囲にはしっかりした職種の人が多く付き合いやすいと感じているようだが、一方でこんな本音もこぼしている。

「駅から離れたところに住んでいたり、親と同居で年収低めだったりする方もいたりするけど、子育てやお金の使い方に関する考え方が違いすぎて、話が合わない」

年収によって価値観が異なるのはある程度仕方ないことだが、男性が特に違和感を覚えているのは、一部の人たちの振る舞いだ。

「例えば、世帯年収高めの方々は見栄を張ったり、自慢したりすることが少ないが、低い人ほどブランド自慢や車自慢などを繰り返す」

本当に余裕がある人は、わざわざ持ち物でマウントを取る必要がないということだろう。最後に男性は、家庭での明確な防衛線を明かしている。

「うちの考えは、片方の収入でも生活できるレベルを維持すること。幼稚園だけは、こだわって高いところに入れたが、数年なら問題ないと判断して選んだ」

現在の社宅も4年間の期間限定だという。「住居費が増えても生活できるように考慮している」と語る通り、リスクを想定して生活水準をコントロールする手腕があるからこその高収入なのだろう。

※キャリコネニュースでは「『世帯年収1000万円以上』の世界ってどんな感じですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QLE1FGOD