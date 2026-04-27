今春スタートした読売テレビ「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・前５時）で、２人の気象予報士が存在感を示している。蓬莱大介さん（４４）は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）から“移籍”して木、金曜を担当。日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・後１１時、金曜・後１１時５９分）でおなじみだった市村紗弥香さん（２９）も、月〜水曜担当で故郷・大阪の朝を彩っている。パワフルにセルフプロデュースするコンビは、年末のビッグタイトルを狙っているとか、いないとか…。（田中 昌宏）

出演番組が昼から朝へと移った蓬莱さん。人生の転機と捉えている。

蓬莱「午前２時半に起きて、まだ誰もいない街を歩くのが気持ちいいです。４月２３日で４４歳になりました。以前、占い師にズバリ『４４歳で転機が訪れる』と言われたんです。『ミヤネ屋』で最後に『まさに天気予報士にとって、人生のテンキ』って言ったら、めちゃくちゃスベりました（笑）」

市村さんはＮＨＫの情報番組では関東の、「―ｚｅｒｏ」では全国の“空の顔”を務めていた。故郷・大阪での現在地はどうか。

市村「実は２０代で“やりきった感”もありました。５月２２日で３０歳になるんですが、３０代でまさかの人生第２章、関西編！ 封印していた関西弁がエゲツないほど出ています。以前はリハーサルで関西弁が出たら直されていたのに、今はリハーサルすら、ほぼない（笑）」

蓬莱さんは２０代の頃に個人で撮りためた“お天気動画”を関係者に見せ続けたことが、テレビでの仕事につながった。市村さんもインスタグラムなどで“お天気動画”を発信し続けたことが「起用理由になった」（吉田聖チーフプロデューサー）という。

市村「テレビを持っていない同世代の方が多くて『私の天気予報を教えてあげたい』と思ったのがきっかけです。（お笑いコンビの）コットン・西村真二さん（都民向けの服装アドバイス『衣装予報』のＸ投稿）がヒントになりました」

蓬莱「（１投稿の最多）閲覧、２０万回いったよね？」

市村「サンタさんコスプレで…」

天気関係ないやん…というツッコミはさて置き、蓬莱さんも「じゅーっと！」で新たな挑戦を始めた。

蓬莱「『天気マン』というヒーローです。僕が変身しています」

言っちゃっていいの！？ 「僕の友人」などという体にするのが一般的のような…。

蓬莱「それしだすとシンドなってくるんで（笑）。戦隊や仮面ライダーに憧れたんですよ。俳優をやっていた時もオーディションを受けて落ちました。２０年越しにやりたいことをやらせてもらってます」

高いセルフプロデュース能力のたまもので、昨年の「好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング」（オリコン調べ）では自身最高位の３位にランクインした。

蓬莱「上（２位）はガチャピン先輩（フジテレビ系情報番組に出演）か…。全国ネットの『ミヤネ屋』をやめちゃったんで、今年はどうなるかな。関西ローカル発で『天気マン』をランクインさせたら面白いですね」

市村さんは「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）への出演も始まった。

市村「めっちゃ緊張します。コメンテーターやゲストの皆さんは、それぞれのプロ。心臓がキュッとなります。スタジオより、ロケの方が得意と思っているんですが、苦手なことを頑張る楽しさがあります」

一方の蓬莱さんは「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）の出演が１６年目に突入した。

蓬莱「描きためた『スケッチ予報』（天気を絵で示す手法）のイラストが３５００枚くらいになっています。ギネスに申請して、展覧会を開きたいですね。天気予報を軸に何にでも挑戦したいです」

市村「一緒にＭ―１グランプリ出ましょうか？」

蓬莱「…」

市村「あ、それは違うみたいです（笑）」

蓬莱「『何でもやります』言うてる割に、僕ビビリなんです…」

◆蓬莱 大介（ほうらい・だいすけ）１９８２年４月２３日、兵庫・明石市出身。４４歳。０６年に早大卒業後、俳優業を経て、０９年に気象予報士の資格を取得。１１年に「かんさい情報ネットｔｅｎ！」（当時の番組名）で天気予報キャスターとしてデビュー。１８１センチ。家族は妻と２子。長女でタレントの蓬莱あかりさん（１１）とは「お天気キャスター蓬莱さんのドライブ予報」（火曜・後９時５４分）で時々、共演。

◆市村 紗弥香（いちむら・さやか）１９９６年５月２２日、大阪・八尾市出身。２９歳。慶大在学中に気象予報士の資格を取得し、ファッション誌「Ｒａｙ」の専属読者モデルも務めた。２０年３月から２３年３月までＮＨＫ「首都圏ネットワーク」（関東ローカル）、２３年４月から昨年３月まで「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」に出演。１６８センチ。