◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

第６１回フローラＳ・Ｇ２は東京競馬場で行われ、１番人気のラフターラインズ（レーン）が重賞初制覇。２着のエンネまでがオークス（５月２４日、東京）への優先出走権を獲得した。

レーン「しまいの脚も良くて、とてもいい勝ち方」

ほれぼれとする切れ味だった。ラフターラインズは直線で鞍上のアクションに応えて加速して、残り２００メートル付近でエンジン全開。さらに右ステッキが飛ぶと、もう一段階ギアを上げて突き抜けて、２着馬に１馬身１／４差をつける完勝だった。重賞初制覇に導いたレーンは「反応が良くて、しまいの脚も良くて、とてもいい勝ち方ができた」と、ゴールに入って右拳を興奮気味にグッと握った。

収穫の大きい白星だった。跳び上がるような感じだった前走のきさらぎ賞（３着）と比べて、課題のスタートで進境を見せた。中盤でペースが緩む流れで馬群は一団のまま進み、あくまでリズム重視で脚をためて、初距離の２０００メートルも克服できた。調教で感触をつかんでいたテン乗りの鞍上は「今までのレースＶＴＲを見て、もうちょっと距離があった方が特長を生かせると思っていた」と、イメージ通りのレース運びに納得の表情だ。

豪脚の証しである上がり最速タイの３２秒８は、記録のある１９９０年以降でレース史上最速だ。全５戦で上がり最速をマークした非凡な切れ味は大きな武器。小笠調教師は「デビュー当初からトップスピードで馬体がグッと沈むようなところが見受けられた。期待以上の成長をしてくれている」と、うなるほどだ。

叔母に２２年の秋華賞、２４年のエリザベス女王杯を制したスタニングローズがいるバラ一族の良血娘。状態に問題がなければオークスへ向かう予定だ。「乗った感じでは、もっと距離が延びても、うまくこなせるように思う」と名手の手応えから、夢の続きがはっきりと見えた。（坂本 達洋）

◆ラフターラインズ 父アルアイン、母バンゴール（父キングカメハメハ）。美浦・小笠倫弘厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算５戦２勝。総獲得賞金は７４４２万５０００円。重賞初勝利。馬主は（有）サンデーレーシング。