◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

第１７３回天皇賞・春・Ｇ１は５月３日、京都競馬場の芝３２００メートルで行われる。馬トクサイト連動の本紙展望は、大阪杯で復活を果たした昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを中心にした一戦とみる。「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券作戦の参考にしてください。

松山騎手（アクアヴァーナル）「乗りやすくて、長距離向きというイメージです。いい馬だなと思いました」

友道調教師（アドマイヤテラ）「動きはよかったです。以前よりストライドが伸びて、成長を感じます。距離もいいし、ここは春の最大目標」

宮本調教師（ヴェルテンベルク）「しまいをしっかりやってくれたし、順調にきている。スタミナはすごいと思う」

鮫島駿騎手（ヴェルミセル）「弾む感じでよかったと思います。京都は合っているので、タフな馬場になってほしい」

清水亮助手（エヒト）「もともと能力はある馬。折り合いに苦労することもなく、心肺機能の高い馬でやれてもいい」

斉藤崇調教師（クロワデュノール）「１コーナーでかむところがあるので、３、４コーナーまでリズムよく運べば。体は締まってほしいですね」

小林調教師（ケイアイサンデラ）「動きは良くなっています。障害を使い、プラスの部分もあるかもしれない」

矢作調教師（サンライズソレイユ）「動きはいいが、前走の内容がね。（同週の）ブリリアントＳと両にらみです」

岡助手（シンエンペラー）「しまいを伸ばすイメージでよかった。左回りの方がいいですが、折り合いはつくタイプ」

宮調教師（タガノデュード）「いい動きだったと思う。距離は少し長いかなと思うけど、京都の外回りはいい」

伊坂調教師（プレシャスデイ）「長めからやって、軽やかにリズム良くいい動きでした。スタミナはすごくある馬なので、伸び伸びと走らせたら面白いと思います」

太田助手（ヘデントール）「前走は休み明けで競馬での消耗は少なかったですし、今回は非常にスムーズに立ち上げられている。順調です」

宮里助手（マイネルカンパーナ）「体も毛づやもいい。少し余裕はあるが、輸送もあるし、まだ１週前。ちょうどいいと思う。とにかく順調で頼もしいです」

小林調教師（ミステリーウェイ）「前走は有馬よりも速い流れだった。番手からでも、どこかで先頭に立つ競馬なら」