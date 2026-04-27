◆第２２回亀岡市ラグビー祭 同大４０―４０立命大（２６日・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ）

同大が執念を見せた。前半２６―１４とリード。後半、立命大の４連続トライなどで２６―４０とされたが、３９分に７点差とすると、４０分に怒とうの連続攻撃。ＳＨ石黒春輝（３年）＝茗渓学園＝がトライを決め、ゴールも成功した。４０―４０のドロー。Ｕ２３日本代表遠征を終えたばかりで途中出場のフッカー荒川駿主将（４年）＝東海大大阪仰星＝は「意地でも引き分けには持ち込むつもりだった」と安どした。

最多４８度優勝の関西大学Ａリーグで昨季は４位に終わり、部史上ワースト３季連続で全国大学選手権出場を逃した。ＯＢで２季目の永山宜泉（ぎせん）監督（５５）は「今の４年生は選手権に出たことがない。結果を出させてあげたい」と、自身が４年生フッカーとしてリーグＶを奪回した９２年の記憶と重ね、フィジカル強化に注力する。

当時の２年生ＳＨ鬼束竜太氏（５３）が今季、部内ただ一人のフルタイムコーチで入閣。勤務先のサニックスを１月末で退社し、寮監も務める同コーチは約６０人の寮生と寝泊まりし、「同志社復活のために帰ってきた。まず、関西優勝や全国４強を争うチームをつくりたい」と誓った。（田村 龍一）