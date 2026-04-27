気象庁によりますと午前5時23分ごろの地震により長周期地震動・階級1が観測されました。

長周期地震動・階級1を観測した地域は石狩北部、石狩南部、上川南部、北見地方、胆振中東部、日高中部、日高東部、十勝中部となっています。

＊＊＊以下 観測点単位＊＊＊

長周期地震動・階級1を観測した場所は帯広市東4条、北見市公園町、苫小牧市末広町、千歳市北栄、新千歳空港、富良野市若松町、石狩市花川、白老町竹浦、厚真町鹿沼、浦河町野深、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御園となっています。

震源地は十勝南部。震源の深さは80キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。

＊＊参考:長周期地震動階級＊＊

★長周期地震動・階級4高層階では立っていることができない。固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。

★長周期地震動・階級3高層階では立っていることが困難になる。固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。

★長周期地震動・階級2高層階では室内で大きな揺れを感じる。棚にある食器や本が落ちることがある。

★長周期地震動・階級1高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。つり下げているものが大きく揺れる。