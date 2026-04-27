◇プロ野球セ・リーグ 阪神1-0広島(26日、甲子園球場)

投手陣の奮闘で佐藤輝明選手のソロによる1点を守り抜き、勝利した阪神。試合後、藤川球児監督が戦いを振り返りました。

7回を投げ無失点の好投で勝利に貢献した大竹耕太郎投手について藤川監督は「ボールの走りも非常に良くなってきましたし、彼の季節になってきたんじゃないでしょうかね」とたたえました。

また監督就任から167試合目で通算100勝を挙げ、セ・リーグ史上最速タイの記録と伝えられると「選手達がグラウンドで素晴らしいパフォーマンスを残し、さらに上手くなりたいと磨いてくれている」と選手達に感謝します。

続けて「ファンの方もその選手達に期待をして、それが上手くファンと現場と一体となっている証しかなと思います。これが少しずつですけど、阪神タイガースとしての結果が見えてくると、また頑張ろうと思います」と話しました。

開幕から約1か月がたち、阪神は15勝8敗1分けの首位ですが「これでゴールデンウイークの9連戦に入りますから、近本にデッドボールはありましたけど、9連戦いいゴールデンウイークにできる予感がしてますけど、まず東京から、神宮から熱いゲームをやりたいなと思います」と意気込みました。

阪神は28日から敵地・神宮球場でゲーム差なしの2位・ヤクルトとの3連戦に臨みます。