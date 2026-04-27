125球の力投＆決勝タイムリーで首位撃破に貢献 盒狭斗の今季初勝利に歓喜の声が爆発「安定感がエグい」「このまま勢い乗ってほしい」
郄橋が投打で3連勝に貢献した(C)産経新聞社
今季のペナントレースで開幕から苦しい戦いが続いていた中日が、4月26日のヤクルト戦に3-0で勝利し、今季初の3連勝を飾った。スタートダッシュで勢いに乗り首位に立つヤクルトを相手に、バンテリンドームで見事に3タテ。6連敗から3連勝を記録し、巻き返しへの期待が膨らむ本拠地での白星となった。
【動画】郄橋宏斗が“投打”で活躍！先制タイムリーと勝負所でゲッツーを奪った場面の映像
このカード最終戦では、先発した郄橋宏斗が7回を投げ無失点に抑え、嬉しい今季初勝利を掴んでいる。ヤクルト打線を相手に、球数は125球に上り、被安打5、奪三振7、四球3の内容で投げ抜いた。ここまで0勝3敗、前回登板となった19日の阪神戦では6失点でKOされるなど悔しさを味わっていただけに、首位チームを相手に快心の投球を繰り広げた。
またこの試合、郄橋はバットでも貴重な活躍を見せている。中盤までゼロ行進となった展開の中、5回に二死満塁から打席に立った郄橋が、ヤクルト先発の奥川恭伸のストレートをライト前に弾き返し、自ら先制点を叩き出した。147kmの速球に食らいつき、さらにヤクルト守備陣がライトゴロを狙い右翼から一塁へ送球するも、郄橋が全力で一塁ベースを駆け抜けセーフに。打撃、走塁でもチームに貢献した。
その後、6回にはヤクルトのクリーンナップを3者凡退に退け、7回のマウンドでは一死からシングルヒットと四球でランナーを一、二塁に出しながらも、最後は武岡龍世を内野ゴロに仕留め、併殺打でピンチを凌いだ。
郄橋が降板後の8回裏に中日は細川誠也、川越誠司の適時打で2点を加えリードを広げると、最終回は松山晋也が登板し、無失点で締め括っている。今季5度目の先発でようやく、背番号19に白星が記録された。
勝利の立役者となった右腕に対し、SNS上でも賛辞が並んでいる。試合直後、「郄橋宏斗 今季初勝利おめでとう！」「自ら決勝打打つのすごいね」「125球目まで投げ抜いて、最後はゲッツーで締めるのはさすが」「郄橋宏斗の安定感がエグいしこのまま勢い乗ってほしい」など、ネット上にドラゴンズファンの喜びの声が溢れた。
本拠地で3連勝と最高の結果を残した中、郄橋の印象的なパフォーマンスが光った。やはり、今季もシーズンを通して、若き右腕がチームに勢いをつける存在となっていくはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]