◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

佐々木、平山ら若手を中心とした「足」がキラリと光った。今季走塁面で掲げる「どんどん積極的に行こう」というテーマを遂行。阿部監督は「亀井（外野守備兼走塁）コーチがミーティングとかで徹底していることが今できているのでね。失敗を恐れないで、続けていってほしい」と評価し、背中を押した。

２回２死二塁で小浜の一、二塁間へのゴロを相手がダイビングキャッチした際に二走・平山が好走塁で生還。４回１死二塁では岸田の左前打で二走・佐々木がヘッドスライディングでホームへ突っ込んだ。８回無死満塁でダルベックが右犠飛を放った際の一走・佐々木のタッチアップなども含め、先の塁を狙う意識を明確に感じられた。

リーグＶを果たした２４年とは対照的に昨季の課題となった走塁面。もちろんミスは付きものだが、指揮官を筆頭に思い切った姿勢は容認している。ミーティングでも日々確認し、亀井コーチは「積極的な走塁を体に染みこませるのはすごく大事。相手にプレッシャーもかかる」とうなずいた。

離脱者も複数いる中で、走攻守で若手の奮闘が続く。「それ（起用）に応えてくれているので、使い続けています。継続できるように頑張ってほしい」と阿部監督はさらなる期待を込めた。（田中 哲）