◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝 知徳４―１静岡（２６日・しずてつスタジアム草薙）

準々決勝が行われた。前日の３回戦に続き、２試合連続で延長タイブレークとなった浜松商は、東海大静岡翔洋に延長１０回サヨナラ勝ち。優勝した２０１９年以来、７年ぶりの４強入りを果たした。４季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは磐田東に３点差を逆転勝ち。そのほか、知徳、日大三島がベスト４に駒を進めた。東海切符をかけた準決勝は５月２日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

１９２センチの大型左腕が鉄腕ぶりを発揮した。前日の常葉大菊川戦で延長１２回、１５１球を一人で投げきった知徳の左腕・渡辺大地（３年）が静岡相手に１１６球６安打１失点完投。「１年から投げさせてもらっているし、連投になるけど、自分がいくしかない。無駄な力が入らなくて良かった」。三島高時代の２０１０年以来１６年ぶり、知徳として初の４強入りを決めた。

腹をくくった。初鹿文彦監督（５０）は「朝に行かせて下さい、と言ってきた。今の時代、バッシングは監督が受ける覚悟で決めた」。本人の意思を尊重し、「渡辺はよく投げた。きのうより良かった」と最大級の賛辞を送った。

準決勝では聖隷と対戦する。昨春の県初戦（２回戦）で２―７と敗退。先発した渡辺は３回で降板、聖隷の県内公式戦２２連勝の足がかりを作った。昨秋の県３回戦でも苦杯をなめており「高部はライバルというより気になる存在。ストレートの質では負けたくない」。タフなエースが、王者にリベンジを狙う。（塩沢 武士）