小林美駒が春の福島リーディング獲得…女性ジョッキー結果
福島競馬では永島まなみ、小林美駒、古川奈穂ら女性騎手が躍動。日曜はそれぞれが1勝を挙げるなど、存在感を示した。また、26日で第1回福島開催が終了し、小林美駒騎手がリーディングを獲得。藤田菜七子、永島まなみに続き、女性騎手として3人目の快挙となった。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
2R エンチャンテッド（15着／15番人気）
3R イバラヒメ（9着／14番人気）
6R ガビーズメロディ（8着／11番人気）
・4月26日（日）
京都
1R ファーヴニル（10着／11番人気）
3R アッセクシー（16着／14番人気）
5R バチラ（9着／10番人気）
12R シホノペルフェット（14着／14番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
4R ビースタニング（10着／14番人気）
5R ウマナミカイドウ（11着／16番人気）
7R キョラムン（7着／1番人気）
12R クイーンズワーフ（3着／5番人気）
・4月26日（日）
福島
1R メインテーマ（10着／7番人気）
3R ニューカワイイ（11着／12番人気）
4R ミセスヴェルデ（12着／6番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
1R ノヴェルカフナ（15着／9番人気）
2R ナデシコザクラ（3着／8番人気）
4R マロ（15着／6番人気）
7R クレセントウイング（10着／6番人気）
8R ラッキーヤース（10着／7番人気）
・4月26日（日）
福島
1R ドリームガッサン（2着／5番人気）
3R エリーニック（1着／7番人気）
4R サトノアンナ（16着／5番人気）
7R ザラタン（8着／4番人気）
12R タッカーバレット（7着／7番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
東京
1R ローズライズ（9着／13番人気）
・4月26日（日）
福島
2R ルルマーレ（13着／7番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
東京
1R アッシュグレイス（14着／9番人気）
3R チャリティチャリス（5着／11番人気）
4R ミスデルマー（14着／15番人気）
5R ジーティートゥーリ（15着／13番人気）
12R バルダンツァ（5着／5番人気）
・4月26日（日）
福島
1R モズオウンゴール（1着／1番人気）
3R エレーデサンライズ（4着／4番人気）
5R アスコットダンス（4着／8番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
1R タイセイパフューム（11着／10番人気）
4R ブレイシオン（11着／13番人気）
・4月26日（日）
福島
1R ブロンディ（11着／15番人気）
3R カンフーヒーロー（14着／14番人気）
6R アスクデッドヒート（1着／2番人気）
7R サラサラヘアー（15着／14番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください