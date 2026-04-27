福島競馬では永島まなみ、小林美駒、古川奈穂ら女性騎手が躍動。日曜はそれぞれが1勝を挙げるなど、存在感を示した。また、26日で第1回福島開催が終了し、小林美駒騎手がリーディングを獲得。藤田菜七子、永島まなみに続き、女性騎手として3人目の快挙となった。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

福島

2R エンチャンテッド（15着／15番人気）

3R イバラヒメ（9着／14番人気）

6R ガビーズメロディ（8着／11番人気）

・4月26日（日）

京都

1R ファーヴニル（10着／11番人気）

3R アッセクシー（16着／14番人気）

5R バチラ（9着／10番人気）

12R シホノペルフェット（14着／14番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

福島

4R ビースタニング（10着／14番人気）

5R ウマナミカイドウ（11着／16番人気）

7R キョラムン（7着／1番人気）

12R クイーンズワーフ（3着／5番人気）

・4月26日（日）

福島

1R メインテーマ（10着／7番人気）

3R ニューカワイイ（11着／12番人気）

4R ミセスヴェルデ（12着／6番人気）

【福島3R】小林美駒騎乗 エリーニックが5馬身差圧勝

福島で存在感示す

●小林美駒 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

福島

1R ノヴェルカフナ（15着／9番人気）

2R ナデシコザクラ（3着／8番人気）

4R マロ（15着／6番人気）

7R クレセントウイング（10着／6番人気）

8R ラッキーヤース（10着／7番人気）

・4月26日（日）

福島

1R ドリームガッサン（2着／5番人気）

3R エリーニック（1着／7番人気）

4R サトノアンナ（16着／5番人気）

7R ザラタン（8着／4番人気）

12R タッカーバレット（7着／7番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

東京

1R ローズライズ（9着／13番人気）

・4月26日（日）

福島

2R ルルマーレ（13着／7番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

東京

1R アッシュグレイス（14着／9番人気）

3R チャリティチャリス（5着／11番人気）

4R ミスデルマー（14着／15番人気）

5R ジーティートゥーリ（15着／13番人気）

12R バルダンツァ（5着／5番人気）

・4月26日（日）

福島

1R モズオウンゴール（1着／1番人気）

3R エレーデサンライズ（4着／4番人気）

5R アスコットダンス（4着／8番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・4月25日（土）

福島

1R タイセイパフューム（11着／10番人気）

4R ブレイシオン（11着／13番人気）

・4月26日（日）

福島

1R ブロンディ（11着／15番人気）

3R カンフーヒーロー（14着／14番人気）

6R アスクデッドヒート（1着／2番人気）

7R サラサラヘアー（15着／14番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください