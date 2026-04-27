小林美駒騎手 (C)競馬のおはなし

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　福島競馬では永島まなみ、小林美駒、古川奈穂ら女性騎手が躍動。日曜はそれぞれが1勝を挙げるなど、存在感を示した。また、26日で第1回福島開催が終了し、小林美駒騎手がリーディングを獲得。藤田菜七子、永島まなみに続き、女性騎手として3人目の快挙となった。

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
2R　エンチャンテッド（15着／15番人気）
3R　イバラヒメ（9着／14番人気）
6R　ガビーズメロディ（8着／11番人気）

・4月26日（日）
京都
1R　ファーヴニル（10着／11番人気）
3R　アッセクシー（16着／14番人気）
5R　バチラ（9着／10番人気）
12R　シホノペルフェット（14着／14番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
4R　ビースタニング（10着／14番人気）
5R　ウマナミカイドウ（11着／16番人気）
7R　キョラムン（7着／1番人気）
12R　クイーンズワーフ（3着／5番人気）

・4月26日（日）
福島
1R　メインテーマ（10着／7番人気）
3R　ニューカワイイ（11着／12番人気）
4R　ミセスヴェルデ（12着／6番人気）

【福島3R】小林美駒騎乗 エリーニックが5馬身差圧勝

福島で存在感示す

●小林美駒 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
1R　ノヴェルカフナ（15着／9番人気）
2R　ナデシコザクラ（3着／8番人気）
4R　マロ（15着／6番人気）
7R　クレセントウイング（10着／6番人気）
8R　ラッキーヤース（10着／7番人気）

・4月26日（日）
福島
1R　ドリームガッサン（2着／5番人気）
3R　エリーニック（1着／7番人気）
4R　サトノアンナ（16着／5番人気）
7R　ザラタン（8着／4番人気）
12R　タッカーバレット（7着／7番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
東京
1R　ローズライズ（9着／13番人気）

・4月26日（日）
福島
2R　ルルマーレ（13着／7番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
東京
1R　アッシュグレイス（14着／9番人気）
3R　チャリティチャリス（5着／11番人気）
4R　ミスデルマー（14着／15番人気）
5R　ジーティートゥーリ（15着／13番人気）
12R　バルダンツァ（5着／5番人気）

・4月26日（日）
福島
1R　モズオウンゴール（1着／1番人気）
3R　エレーデサンライズ（4着／4番人気）
5R　アスコットダンス（4着／8番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・4月25日（土）
福島
1R　タイセイパフューム（11着／10番人気）
4R　ブレイシオン（11着／13番人気）

・4月26日（日）
福島
1R　ブロンディ（11着／15番人気）
3R　カンフーヒーロー（14着／14番人気）
6R　アスクデッドヒート（1着／2番人気）
7R　サラサラヘアー（15着／14番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください