残クレは「必ず返却」じゃない？知っておきたい基本知識と賢い出口戦略

今や多くの人がクルマの購入時に利用している「残価設定型クレジット（通称：残クレ）」。

一定期間後にディーラーに返却できる仕組みとなっているため、必ずディーラーに返却しなければいけないと考える人も多いのではないでしょうか。

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本記事では、残クレの返却に関する知っておきたい基本知識と、残クレの出口戦略について解説します。

最終回は必ずしも「ディーラーに返却」する必要があるとは限らない

残クレは「ローン契約」の一種で、ディーラー（クレジット会社）からお金を借りて車を買っています。

つまり、従来からあったローンでクルマを買っているということですので、ディーラーから車を借りているということではないのです。

残クレの最終回に「クルマを返却して終了」という契約内容があるため、残クレは「レンタカー」であったり、「ディーラーからクルマを借りている」といったふうに錯覚してしまうのです。

残クレはローン契約の一種であるため、借りたお金を返済してしまえば契約は終了します。

最終回にクルマを返却して残クレ終了、という選択は「最終回に据え置かれた残価（ローン残債）を、クルマの返却によって免除する」ことなので、残債を払ってしまえばクルマを返す必要はなくなります。

もともと残クレの最終回は「クルマの買い替え」「クルマの返却」「クルマの買い取り」という3つの選択肢が用意されています。

多くの人は買い替えor返却という選択が頭に入っているため、買い取りの選択肢が薄れてしまっているのかもしれません。

「5年間乗ったら乗り換えるつもりで残クレにしたけれど、気に入ったから買い取って乗る」という選択をする人は残クレ購入者の中では稀なので、レアケースなのかもしれません。

残クレの出口戦略を考える

最後に残クレを契約している人が、これからどのようにカーライフを送ったほうが良いのかという点を考えていきましょう。

ここでは特に残クレの途中で行動できる3つの選択を考えていきます。

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1.ローン契約を見直す

2.クルマを売却する

3.そのまま最終回まで継続する

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残クレは最終回に多額の残債を据え置くため、高い金利負担を強いられます。

もしクルマを気に入って5年以上乗るかもしれないのなら、金利の低いローンに借り換えるのも一考です。

同じ返済額で借り換える場合、返済期間は長くなるかもしれませんが金利の負担は大きく抑えられます。

もちろんローンの途中でもクルマを売却して残債を返済することもできるため、最善策のひとつといえるでしょう。

残クレ途中のクルマは売れない、と思っている人も多いですが、前述の通り残債を返してしまえば契約を終えてクルマを手放すことも可能です。

中古車買取業車によっては、売却額と残債を相殺してくれるところもあるので、一度に多額の現金を動かさなくても良いケースも有り得ます。

もし「残債＞売却額」となってしまった場合、差額を補填することで契約を終えられますし、逆に「残債＜売却額」となれば差額は手元にお金を残せます。

査定してもらった結果に満足できなければ売却しなければいいだけの話です。

「アルファード」や「ランドクルーザー」、「RX」といったリセールバリューの高いクルマは、残クレ最終回の残価よりも買取額のほうが執筆時点では高くなる傾向が強いため、ディーラー返却せずに中古車買取業車などに売却してローンを返済したほうが実質負担は下げられます。

逆にEVなど買取額が期待できないクルマは残クレ最終回でディーラーに返却することで損失を防げることもあります。

残クレは使い方によっては良い方向に転ぶ可能性のあるローン商品ですので、最終回は自分に合った出口戦略を練ることをおすすめします。