取材に応じるアマゾンの「プライム・ビデオ」ジャパンコンテンツ事業本部の石橋陽輔本部長＝16日、東京都目黒区

アマゾンの動画配信サービス「プライム・ビデオ」は、今季から米プロバスケットボールNBAの動画配信を日本で開始した。同社によれば、昨年12月14日（米13日）配信のサンアントニオ・スパーズとオクラホマシティー・サンダーの一戦は、2019〜20年以降のレギュラーシーズンの試合で、日本における最高の視聴者数を記録。近年、スポーツ中継では配信事業者の勢いが増しており、ジャパンコンテンツ事業本部の石橋陽輔本部長は「手応えを感じている」と話す。

日本国内のNBAの動画配信は、昨季までは楽天が携わってきた。NBAと11年間のグローバル配信権契約を締結した「プライム・ビデオ」は、今季は日本でレギュラーシーズン67試合とプレーオフの試合を配信。プライム会員になれば、追加料金なしで視聴できる仕組みとした。

石橋氏は「NBA全体に、日本の皆さまが興味を持ってきている」とみる。関心の高まりの背景には、複合的な要因があると分析。名門レーカーズの八村塁や、ブルズとツーウエー契約を結んだ河村勇輝の存在に加え、日本のBリーグ人気、日本代表の国際大会での活躍も影響していると考えられるという。