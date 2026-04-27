◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

執念が技ありの一打を生んだ。一塁上の岸田は、三塁側のベンチに向かって右手人さし指を突き上げた。「追い込まれていたんですけど何とか食らいついて、いい結果になって良かった」。１―０の４回１死二塁で、カウント２―２から低めに沈む１２９キロシンカーを左手一本で拾い上げた。左前適時打で得点圏は１２打数５安打、打率４割１分７厘、７打点。勝負強い新主将が、勝利をグッとたぐり寄せた。

打のベイキラーが投のベイキラーを援護射撃した。「たまたまですよ」と謙遜しつつも、昨季も対ＤｅＮＡで打率４割４分７厘、２本塁打の大暴れ。正捕手奪取のきっかけとなる１号を放ったのも、５月４日の横浜だった。

先発・井上とは今季３度目のバッテリー。１点差に迫られた６回１死一、二塁では佐野を空振り三振、ビシエドを三ゴロといずれも決め球にフォークを要求してピンチを切り抜けた。「投げているボールに自信もあると思いますし、堂々としっかり投げている」と、成長中の左腕を絶妙の手綱さばきで導いた。

新主将として迎えた２月の宮崎春季キャンプ。「キャプテンの時、どんなことを大切にしていましたか」と尋ねた相手は、阿部監督だった。３代前の主将から「負けが続いてる時にミーティングを開いたりするのが役目。目配り気配りだけやったらいい」と金言を授かった。

人づてにしか聞いたことがなかった「主将・阿部慎之助」像を、本人への直撃取材で具体化し「キャプテンだった人から聞きたかった。勉強になりました」。この日の朝はリハビリ中の泉口に「大丈夫か」とＬＩＮＥでメッセージを送るなど、仲間への気配りは欠かしていない。

今季初の２戦連続タイムリー。大城が２４日ＤｅＮＡ戦（横浜）で受けた自打球の影響で別メニュー調整を続けており、上昇気流に乗りつつある岸田のバットにかかる期待は大きい。「いいところに打球が飛んでいるのはありますけど、継続してやっていきたい」。チームとともに、勢いを加速する。（内田 拓希）

◆記録メモ 岸田（巨）が１点リードの４回に貴重な適時打。今年のＤｅＮＡ戦は出場した５試合の全てに安打して、計１８打数７安打の打率・３８９に６打点。特に走者得点圏では（犠…犠飛、Ｂ…四球）［安］犠［安］［二］［安］［安］Ｂと、７打席で５打数５安打の猛打だ。ＤｅＮＡ戦は通算でも４８試合で打率・３３９、２３打点。カード別の最高打率、最多打点となっている。