開催：2026.4.27

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 2 [ガーディアンズ]

MLBの試合が27日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 CLE、4番 ヘスス・サンチェス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-0 CLE

5回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 TOR 2-1 CLE、2番 アンヘル・マルティネス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 TOR 2-2 CLE

6回裏、4番 ヘスス・サンチェス 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-2 CLE

試合は4対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで0勝4敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.229となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:21:05 更新