開催：2026.4.27

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 4 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が27日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

3回裏、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-0 MIN、4番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 4-0 MIN

7回表、1番 ブルックス・リー 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 TB 4-2 MIN

試合は4対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝4敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:22:17 更新